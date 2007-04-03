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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1168116911701171

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 122
1) $6250 і вище
21%
26
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
44
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 20:35

  Zebra написав:Я адекватно оцениваю ситуацию. И потом мне выгодно чтоб на биржах ликвидность образовалась, все равно летом буду выходить.


Я выйти в плюсе могу хоть сейчас.А зачем и что потом.И не нужно зацикливаться на лете.Я делаю проще - сегодня планы на завтра, завтра на послезавтра и т д.Ситуация покажет и подскажет.
ПС понятно, что малоожидаемый рост окрылил многих, но не нужно забывать, что даунтренд будет пробит только при выходе выше 12000 :!: Поэтому кто боится или не умеет или не знает, тому пока на этом рынке делать нечего.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 21:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

все равно не пойму,какие-то люди одномоментно в течении 35 минут вошли в крипту задрав график на 1000, что это за група миллионеров? откуда такая слаженность? депутаты аванс получили и не зная ,что с этими копейками делать, для прикола , кинули в крипту? Почему все сума посходили при таком странном подъеме ? я бы не сказал что на прошлом прямоугольнике было хуже или лучше , разница только в том что- тогда по любому был кит, откуда уверенность что это тоже не кит воспользовавшийся каким-то роботом?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 21:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сейчас ситуация выглядит бычей по трем причинам:

1) штурм $6000 медведями провалился
2) альткоины начали расти еще вчера-позавчера
3) биток выдал +$1000 или +19% за полчаса
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 22:29

  vovodabravis написав:все равно не пойму,какие-то люди одномоментно в течении 35 минут вошли в крипту задрав график на 1000, что это за група миллионеров? откуда такая слаженность? депутаты аванс получили и не зная ,что с этими копейками делать, для прикола , кинули в крипту? Почему все сума посходили при таком странном подъеме ? я бы не сказал что на прошлом прямоугольнике было хуже или лучше , разница только в том что- тогда по любому был кит, откуда уверенность что это тоже не кит воспользовавшийся каким-то роботом?


Дык писали про многое тут.Было открыто рекордное число шорт позиций, мы с Антеем писали о их стрижке.Я писал, что идёт длительная консолидация - накопление позиций с последующим выходом.Никто не знал какие позиции и куда выход.Я писал что с вероятностью 90% выход вниз и 10% вверх.Рынок очередной раз пробросил тех, кто действовал по большей вероятности.Позиция накапливалась две недели а не 35 минут.Это цена просто отреагировала за короткое время.Понятие кита несколько более сложное, оставим пока.Быстрое движение ещё объясняется продавливанием с плечом.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 23:00

Vitl уф..., вам не составит труда дать пару ссылок ,чтоб я хоть немного вас понимал?))) я постараюсь конечно сам найти все недостающие комбинации, но за помощь был бы благодарен, хоть за этот действительно разложенный ответ спасибо
vovodabravis
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  #<1 ... 1168116911701171
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