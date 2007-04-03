Zebra написав:Я адекватно оцениваю ситуацию. И потом мне выгодно чтоб на биржах ликвидность образовалась, все равно летом буду выходить.
Я выйти в плюсе могу хоть сейчас.А зачем и что потом.И не нужно зацикливаться на лете.Я делаю проще - сегодня планы на завтра, завтра на послезавтра и т д.Ситуация покажет и подскажет. ПС понятно, что малоожидаемый рост окрылил многих, но не нужно забывать, что даунтренд будет пробит только при выходе выше 12000 Поэтому кто боится или не умеет или не знает, тому пока на этом рынке делать нечего.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
все равно не пойму,какие-то люди одномоментно в течении 35 минут вошли в крипту задрав график на 1000, что это за група миллионеров? откуда такая слаженность? депутаты аванс получили и не зная ,что с этими копейками делать, для прикола , кинули в крипту? Почему все сума посходили при таком странном подъеме ? я бы не сказал что на прошлом прямоугольнике было хуже или лучше , разница только в том что- тогда по любому был кит, откуда уверенность что это тоже не кит воспользовавшийся каким-то роботом?
vovodabravis написав:все равно не пойму,какие-то люди одномоментно в течении 35 минут вошли в крипту задрав график на 1000, что это за група миллионеров? откуда такая слаженность? депутаты аванс получили и не зная ,что с этими копейками делать, для прикола , кинули в крипту? Почему все сума посходили при таком странном подъеме ? я бы не сказал что на прошлом прямоугольнике было хуже или лучше , разница только в том что- тогда по любому был кит, откуда уверенность что это тоже не кит воспользовавшийся каким-то роботом?
Дык писали про многое тут.Было открыто рекордное число шорт позиций, мы с Антеем писали о их стрижке.Я писал, что идёт длительная консолидация - накопление позиций с последующим выходом.Никто не знал какие позиции и куда выход.Я писал что с вероятностью 90% выход вниз и 10% вверх.Рынок очередной раз пробросил тех, кто действовал по большей вероятности.Позиция накапливалась две недели а не 35 минут.Это цена просто отреагировала за короткое время.Понятие кита несколько более сложное, оставим пока.Быстрое движение ещё объясняется продавливанием с плечом.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl уф..., вам не составит труда дать пару ссылок ,чтоб я хоть немного вас понимал?))) я постараюсь конечно сам найти все недостающие комбинации, но за помощь был бы благодарен, хоть за этот действительно разложенный ответ спасибо
vovodabravis написав:все равно не пойму,какие-то люди одномоментно в течении 35 минут вошли в крипту задрав график на 1000, что это за група миллионеров? откуда такая слаженность? депутаты аванс получили и не зная ,что с этими копейками делать, для прикола , кинули в крипту? Почему все сума посходили при таком странном подъеме ? я бы не сказал что на прошлом прямоугольнике было хуже или лучше , разница только в том что- тогда по любому был кит, откуда уверенность что это тоже не кит воспользовавшийся каким-то роботом?
Дык писали про многое тут.Было открыто рекордное число шорт позиций, мы с Антеем писали о их стрижке.Я писал, что идёт длительная консолидация - накопление позиций с последующим выходом.Никто не знал какие позиции и куда выход.Я писал что с вероятностью 90% выход вниз и 10% вверх.Рынок очередной раз пробросил тех, кто действовал по большей вероятности.Позиция накапливалась две недели а не 35 минут.Это цена просто отреагировала за короткое время.Понятие кита несколько более сложное, оставим пока.Быстрое движение ещё объясняется продавливанием с плечом.
Кстати, в случае если кто-то из крупняка "работает чисто на стрижку", выход вверх был менее вероятным, но потому и более предсказуемым. Он произошел именно в тот момент, когда все прогнозы в унисон стали утверждать - "пойдем по коридору вниз". Рывок вверх одним махом смешал все карты. Пора признать, что рынок крипты - непрогнозируемый в принципе по причине постоянного вмешательства в него тяжелой артиллерии. Кто-то таки на нем весьма неслабо резвится, пользуясь бешеной волатильностью вместе с полной анонимностью. При таких раскладах на рынке нельзя полноценно играть, можно только пытаться угадывать, куда толкнут крипту в следующий раз. Можно поручиться только за одно - тот, кто следует тренду на рынке крипты, будет нещадно острижен и выброшен с дымящимся седалищем.
длительная консолидация - накопление позиций с последующим выходом - расшифровка этой комбинации простым языком здесь: https://www.youtube.com/watch?v=fwxoJsuSKJc правда это похоже на вангование но что-то в этом есть, грубо говоря при долгой прямой следует пике или взлет пропорциональный длительности прямой