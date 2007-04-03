Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:04

Vitl написав: vovodabravis написав: все равно не пойму,какие-то люди одномоментно в течении 35 минут вошли в крипту задрав график на 1000, что это за група миллионеров? откуда такая слаженность? депутаты аванс получили и не зная ,что с этими копейками делать, для прикола , кинули в крипту? Почему все сума посходили при таком странном подъеме ? я бы не сказал что на прошлом прямоугольнике было хуже или лучше , разница только в том что- тогда по любому был кит, откуда уверенность что это тоже не кит воспользовавшийся каким-то роботом? все равно не пойму,какие-то люди одномоментно в течении 35 минут вошли в крипту задрав график на 1000, что это за група миллионеров? откуда такая слаженность? депутаты аванс получили и не зная ,что с этими копейками делать, для прикола , кинули в крипту? Почему все сума посходили при таком странном подъеме ? я бы не сказал что на прошлом прямоугольнике было хуже или лучше , разница только в том что- тогда по любому был кит, откуда уверенность что это тоже не кит воспользовавшийся каким-то роботом?



Дык писали про многое тут.Было открыто рекордное число шорт позиций, мы с Антеем писали о их стрижке.Я писал, что идёт длительная консолидация - накопление позиций с последующим выходом.Никто не знал какие позиции и куда выход.Я писал что с вероятностью 90% выход вниз и 10% вверх.Рынок очередной раз пробросил тех, кто действовал по большей вероятности.Позиция накапливалась две недели а не 35 минут.Это цена просто отреагировала за короткое время.Понятие кита несколько более сложное, оставим пока.Быстрое движение ещё объясняется продавливанием с плечом. Дык писали про многое тут.Было открыто рекордное число шорт позиций, мы с Антеем писали о их стрижке.Я писал, что идёт длительная консолидация - накопление позиций с последующим выходом.Никто не знал какие позиции и куда выход.Я писал что с вероятностью 90% выход вниз и 10% вверх.Рынок очередной раз пробросил тех, кто действовал по большей вероятности.Позиция накапливалась две недели а не 35 минут.Это цена просто отреагировала за короткое время.Понятие кита несколько более сложное, оставим пока.Быстрое движение ещё объясняется продавливанием с плечом.

Кстати, в случае если кто-то из крупняка "работает чисто на стрижку", выход вверх был менее вероятным, но потому и более предсказуемым. Он произошел именно в тот момент, когда все прогнозы в унисон стали утверждать - "пойдем по коридору вниз". Рывок вверх одним махом смешал все карты.Пора признать, что рынок крипты - непрогнозируемый в принципе по причине постоянного вмешательства в него тяжелой артиллерии. Кто-то таки на нем весьма неслабо резвится, пользуясь бешеной волатильностью вместе с полной анонимностью. При таких раскладах на рынке нельзя полноценно играть, можно только пытаться угадывать, куда толкнут крипту в следующий раз. Можно поручиться только за одно - тот, кто следует тренду на рынке крипты, будет нещадно острижен и выброшен с дымящимся седалищем.