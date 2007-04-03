Как только хомяк подумает, что вот он, его шанс)))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:06
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:07
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Чтото свидетели сдутия пузыря не угадали.
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:18
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:21
А что, разве были архиположительные новости, поспособствовавшие развороту?
И не должны были угадать. У того, кто держит сейчас банк в крипте, пять тузов в одном рукаве и шесть двоек в другом. Как тут угадаешь, что выпадет, если карты сдает неизвестно кто в комнате без окон и при выключенном свете.
Делайте ваши ставки, господа!
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:34
Совершенно верно.И сейчас тот набор позиции примерно соответствует росту в пару тысяч и выше.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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