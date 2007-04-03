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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1169117011711172

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 122
1) $6250 і вище
21%
26
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
44
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:06

  airmax78 написав:Да, резво так. Крипта всем напомнила, что может не только быстро падать. Но, мне кажется, этот загончик окончится еще более грандиозным падением.

Как только хомяк подумает, что вот он, его шанс)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Чтото свидетели сдутия пузыря не угадали.
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
spitfirekdv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:18

  spitfirekdv написав:Чтото свидетели сдутия пузыря не угадали.

"Свидетели сдутия пузыря" не позднее чем 2 дня тому писали, что загоны вполне реальны.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:21

  spitfirekdv написав:Чтото свидетели сдутия пузыря не угадали.

А что, разве были архиположительные новости, поспособствовавшие развороту? :shock:
И не должны были угадать. У того, кто держит сейчас банк в крипте, пять тузов в одном рукаве и шесть двоек в другом. Как тут угадаешь, что выпадет, если карты сдает неизвестно кто в комнате без окон и при выключенном свете.
Делайте ваши ставки, господа! :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:34

  vovodabravis написав:длительная консолидация - накопление позиций с последующим выходом - расшифровка этой комбинации простым языком здесь: https://www.youtube.com/watch?v=fwxoJsuSKJc
правда это похоже на вангование но что-то в этом есть, грубо говоря при долгой прямой следует пике или взлет пропорциональный длительности прямой

Совершенно верно.И сейчас тот набор позиции примерно соответствует росту в пару тысяч и выше.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:35

  antey1969 написав:
  spitfirekdv написав:Чтото свидетели сдутия пузыря не угадали.

А что, разве были архиположительные новости, поспособствовавшие развороту? :shock:
И не должны были угадать. У того, кто держит сейчас банк в крипте, пять тузов в одном рукаве и шесть двоек в другом. Как тут угадаешь, что выпадет, если карты сдает неизвестно кто в комнате без окон и при выключенном свете.
Делайте ваши ставки, господа! :wink:


Новости то были - Европа, плюс слухи о Соросе и Рокфеллерах.Для крипты этого вполне хватает на прыжёк.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:37

  vovodabravis написав:Vitl уф..., вам не составит труда дать пару ссылок ,чтоб я хоть немного вас понимал?))) я постараюсь конечно сам найти все недостающие комбинации, но за помощь был бы благодарен, хоть за этот действительно разложенный ответ спасибо


Вот по той ссылке, что вы сами дали, справа масса информации.Я там провожу часы времени.Там всё есть.Только фильтровать уже опыт приходит со временем, т к там и хлама много.Но это осн источник.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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