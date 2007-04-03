spitfirekdv написав:Чтото свидетели сдутия пузыря не угадали.
А что, разве были архиположительные новости, поспособствовавшие развороту? И не должны были угадать. У того, кто держит сейчас банк в крипте, пять тузов в одном рукаве и шесть двоек в другом. Как тут угадаешь, что выпадет, если карты сдает неизвестно кто в комнате без окон и при выключенном свете. Делайте ваши ставки, господа!
vovodabravis написав:длительная консолидация - накопление позиций с последующим выходом - расшифровка этой комбинации простым языком здесь: https://www.youtube.com/watch?v=fwxoJsuSKJc правда это похоже на вангование но что-то в этом есть, грубо говоря при долгой прямой следует пике или взлет пропорциональный длительности прямой
Совершенно верно.И сейчас тот набор позиции примерно соответствует росту в пару тысяч и выше.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
spitfirekdv написав:Чтото свидетели сдутия пузыря не угадали.
А что, разве были архиположительные новости, поспособствовавшие развороту? И не должны были угадать. У того, кто держит сейчас банк в крипте, пять тузов в одном рукаве и шесть двоек в другом. Как тут угадаешь, что выпадет, если карты сдает неизвестно кто в комнате без окон и при выключенном свете. Делайте ваши ставки, господа!
Новости то были - Европа, плюс слухи о Соросе и Рокфеллерах.Для крипты этого вполне хватает на прыжёк.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
vovodabravis написав:Vitl уф..., вам не составит труда дать пару ссылок ,чтоб я хоть немного вас понимал?))) я постараюсь конечно сам найти все недостающие комбинации, но за помощь был бы благодарен, хоть за этот действительно разложенный ответ спасибо
Вот по той ссылке, что вы сами дали, справа масса информации.Я там провожу часы времени.Там всё есть.Только фильтровать уже опыт приходит со временем, т к там и хлама много.Но это осн источник.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.