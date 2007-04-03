вот так и торгуй на биржах
когда кукл знает размер твоего депо и где стопы стоят
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
вот так и торгуй на биржах
когда кукл знает размер твоего депо и где стопы стоят
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:36
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
весна пришла, график позеленел
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:03
У этого ган-дона совесть вырезали в детстве вместе с гландами. Служил охранником на зоне, женился на дочери вора в законе и на его деньги начал свой бизнес со скупки квартир у отъезжающих евреев. Беззастенчиво покупал голоса на выборах, обокрал Киев и территориальную громаду на ярды баксов, впарил свой говнобанчилу за дурные деньги падким на откаты итальянцам, сбежал со всем наворованным из страны и теперь об этом гордо пишет в мемуарах. ПЦ.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:23
airmax78 вы его книгу читали?))) знаю про него ,только ,что он был абсолютно бесполезен, пел с бабульками и поговариают что он того (не от мира сего) только тссс...
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