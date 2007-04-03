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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1170117111721173

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 123
1) $6250 і вище
22%
27
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
44
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

вот так и торгуй на биржах
когда кукл знает размер твоего депо и где стопы стоят
barabass
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

весна пришла, график позеленел
vovodabravis
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

наверное там ответы, на все вопросы о рынке битка:

щас спаюЗображення
vovodabravis
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:03

  vovodabravis написав:наверное там ответы, на все вопросы о рынке битка:

щас спаю

У этого ган-дона совесть вырезали в детстве вместе с гландами. Служил охранником на зоне, женился на дочери вора в законе и на его деньги начал свой бизнес со скупки квартир у отъезжающих евреев. Беззастенчиво покупал голоса на выборах, обокрал Киев и территориальную громаду на ярды баксов, впарил свой говнобанчилу за дурные деньги падким на откаты итальянцам, сбежал со всем наворованным из страны и теперь об этом гордо пишет в мемуарах. ПЦ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:23

airmax78 вы его книгу читали?))) знаю про него ,только ,что он был абсолютно бесполезен, пел с бабульками и поговариают что он того (не от мира сего) только тссс...
vovodabravis
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:20

  airmax78 написав:
  vovodabravis написав:наверное там ответы, на все вопросы о рынке битка:

щас спаю

У этого ган-дона совесть вырезали в детстве вместе с гландами. Служил охранником на зоне, женился на дочери вора в законе и на его деньги начал свой бизнес со скупки квартир у отъезжающих евреев. Беззастенчиво покупал голоса на выборах, обокрал Киев и территориальную громаду на ярды баксов, впарил свой говнобанчилу за дурные деньги падким на откаты итальянцам, сбежал со всем наворованным из страны и теперь об этом гордо пишет в мемуарах. ПЦ.

Про квартиры, не знаю но то, что Леонид занимался серьезно антиквариатом, это правда.
Но это не столь важно, ветка о крипте и не хотелось бы засорять ее так как остальные топовые ветки форума. Давайте ближе к телу, какие прогнозы? :wink:
Valter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

будет падать, бо я еще не все скупил)
barabass
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 06:56

Тим Дрейпер: цена биткоина достигнет $250 тысяч к 2022 году

Известный венчурный инвестор и основатель фирмы Draper Fisher Jurvetson выразил мнение, что в течение ближайших четырех лет цена «цифрового золота» вырастет примерно в 30 раз и к 2022 году достигнет отметки $250 тысяч. Об этом сообщает Bitcoinist.

В ходе своего выступления на Blockparty 2018 в «Университете Дрейпера» в Сан-Матео (Калифорния) инвестор призвал слушателей игнорировать мнение тех, кто дает несколько более сдержанные и пессимистичные прогнозы.
«Я думаю, биткоин достигнет $250 тысяч к 2022 году… Поверьте, это произойдет. Они будут думать, что вы сумасшедшие, но поверьте, это произойдет, и это будет потрясающе!», — сказал он.
https://forklog.com/tim-drejper-tsena-b ... 2022-godu/
moniks
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 07:43

  moniks написав:Известный венчурный инвестор и основатель фирмы Draper Fisher Jurvetson выразил мнение, что в течение ближайших четырех лет цена «цифрового золота» вырастет примерно в 30 раз и к 2022 году достигнет отметки $250 тысяч. Об этом сообщает Bitcoinist.

В ходе своего выступления на Blockparty 2018 в «Университете Дрейпера» в Сан-Матео (Калифорния) инвестор призвал слушателей игнорировать мнение тех, кто дает несколько более сдержанные и пессимистичные прогнозы.
«Я думаю, биткоин достигнет $250 тысяч к 2022 году… Поверьте, это произойдет. Они будут думать, что вы сумасшедшие, но поверьте, это произойдет, и это будет потрясающе!», — сказал он.
https://forklog.com/tim-drejper-tsena-b ... 2022-godu/

Там ошибка в статье. Выступление было не в "Университете Дрейпера", а в "Церкви Дрейпера, свидетелей биткоэна и святого блокчейна". И это было не выступление, а проповедь. Есть даже небольшое видео с этого мероприятия.
airmax78
 
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