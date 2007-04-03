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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1171117211731174

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 123
1) $6250 і вище
22%
27
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
44
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 11:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Это и выглядит как заповеди. Плакатики с разрисовочками.

Это и есть основная проблема блокчейна - технология перешла в руки спекулянтов и проповедников.

Если бы курс биткоина был зафиксирован каким то банком-регулятором выкупившим значительную долю и колебался в пределах хотя бы 20% в год, тогда он бы получил массовое распространение в бизнесе. А так если он будет туземенить и сдуваться - какой смысл в его использовании, кроме казино-рулетка?
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 11:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  moniks написав:иФсётоВызнаете

Ну дык! Только что с проповеди. Подпевали, танцевали, хлопали.
Оумммм!)))
antey1969
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