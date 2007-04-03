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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 кві, 2018 11:12
Это и выглядит как заповеди. Плакатики с разрисовочками.
Это и есть основная проблема блокчейна - технология перешла в руки спекулянтов и проповедников.
Если бы курс биткоина был зафиксирован каким то банком-регулятором выкупившим значительную долю и колебался в пределах хотя бы 20% в год, тогда он бы получил массовое распространение в бизнесе. А так если он будет туземенить и сдуваться - какой смысл в его использовании, кроме казино-рулетка?
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Додано: Суб 14 кві, 2018 11:43
moniks написав:
иФсётоВызнаете
Ну дык! Только что с проповеди. Подпевали, танцевали, хлопали.
Оумммм!)))
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