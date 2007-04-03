Додано: Нед 15 кві, 2018 09:42

Ціновий рух біткоіна схожий на поширення вірусних інфекцій — Barclays



Природа біткоіна багато в чому схожа з інфекційними захворюваннями, а самих криптовалютних інвесторів можна розділити на три умовні групи: інфіковані, сприйнятливі до інфекції і ті, що володіють імунітетом до неї.









До такого висновку прийшли аналітики Barclays, пише Cryptocurrency Tech.



У своєму дослідженні Джозеф Абейта з нью-йоркського офісу Barclays спробував вибудувати модель оцінки вартості активу, грунтуючись на законах епідеміології.



«У міру того як власниками активів стає все більше людей, частка населення, яка може перейти в категорію покупців (потенційних носіїв вірусу), падає, в той час як частка населення, готового перейти в розряд продавців (видужуючих), зростає. В кінцевому підсумку це веде до стабілізації ціни, і, відповідно, у міру збільшення числа випадкових шоків, що змінюють співвідношення продавців і покупців, ціна починає падати», — написав він у своєму недавньому листі клієнтам.



За його словами, це веде до перенасиченості пропозицій на продаж і, як результат, до експоненціального зниження ціни.



«Схожа динаміка спостерігається при поширенні інфекційних захворювань, коли епідемія досягає так званого порога імунітету — точки, при якій достатня частина населення стає несприйнятливою, після чого повторних сплесків епідемії не відбувається», — пише аналітик.



Головною змінної, що визначає, коли зростання біткоіна змінюється падінням, є частка населення, якій відомо про біткоіни і яка бажає інвестувати в нього (сприйнятливі), стверджує Джозеф Абейта. Таким чином, в країнах з розвиненою економікою, де всі знають про біткоіни, частка сприйнятливого населення невелика.



«Ми вважаємо, що фаза спекулятивного поширення інвестицій в криптовалюту залишилася в минулому, разом з нею позаду залишилися і пікові значення цін», — зазначив експерт.