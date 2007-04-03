Это и выглядит как заповеди. Плакатики с разрисовочками.
Это и есть основная проблема блокчейна - технология перешла в руки спекулянтов и проповедников.
Если бы курс биткоина был зафиксирован каким то банком-регулятором выкупившим значительную долю и колебался в пределах хотя бы 20% в год, тогда он бы получил массовое распространение в бизнесе. А так если он будет туземенить и сдуваться - какой смысл в его использовании, кроме казино-рулетка?
Зебра, если я всё правильно понимаю, шортеры вынуждены покупать биток по цене дороже чем слили, тем самым двигая курс вверх ту зе мун?
Да, я тогда говорил, что обвал должен застать почти ВСЕХ врасплох. А если почти ВСЕ готовы к обвалу, значит они уже продали актив заранее, открыли шорты и приготовились, больше продавать некому. Поэтому выход вверх для меня не был неожиданностью. А вот поход вниз на том этапе вызвал бы возмущение.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 14 кві, 2018 21:36, всього редагувалось 1 раз.
Ціновий рух біткоіна схожий на поширення вірусних інфекцій — Barclays
Природа біткоіна багато в чому схожа з інфекційними захворюваннями, а самих криптовалютних інвесторів можна розділити на три умовні групи: інфіковані, сприйнятливі до інфекції і ті, що володіють імунітетом до неї.
До такого висновку прийшли аналітики Barclays, пише Cryptocurrency Tech.
У своєму дослідженні Джозеф Абейта з нью-йоркського офісу Barclays спробував вибудувати модель оцінки вартості активу, грунтуючись на законах епідеміології.
«У міру того як власниками активів стає все більше людей, частка населення, яка може перейти в категорію покупців (потенційних носіїв вірусу), падає, в той час як частка населення, готового перейти в розряд продавців (видужуючих), зростає. В кінцевому підсумку це веде до стабілізації ціни, і, відповідно, у міру збільшення числа випадкових шоків, що змінюють співвідношення продавців і покупців, ціна починає падати», — написав він у своєму недавньому листі клієнтам.
За його словами, це веде до перенасиченості пропозицій на продаж і, як результат, до експоненціального зниження ціни.
«Схожа динаміка спостерігається при поширенні інфекційних захворювань, коли епідемія досягає так званого порога імунітету — точки, при якій достатня частина населення стає несприйнятливою, після чого повторних сплесків епідемії не відбувається», — пише аналітик.
Головною змінної, що визначає, коли зростання біткоіна змінюється падінням, є частка населення, якій відомо про біткоіни і яка бажає інвестувати в нього (сприйнятливі), стверджує Джозеф Абейта. Таким чином, в країнах з розвиненою економікою, де всі знають про біткоіни, частка сприйнятливого населення невелика.
«Ми вважаємо, що фаза спекулятивного поширення інвестицій в криптовалюту залишилася в минулому, разом з нею позаду залишилися і пікові значення цін», — зазначив експерт.
Старый текст, но вполне нормально объясняет что к чему. https://blog.chain.com/a-letter-to-jami ... 89d417cb80 Но, как ни крути, а все упирается в третье утверждение из этой цепочки: "•Cryptocurrencies (which I prefer to call crypto assets) are a new asset class that enable decentralized applications •Decentralized applications enable services we already have today, like payments, storage, or computing, but without a central operator of those services •This software model is useful to people who need censorship resistance which tend to be people that are either off the grid or who want to be off the grid" И вот именно с этим связан весь мой скепсис относительно будущего крипты. Именно потому, что это прямой конфликт с государством. Именно поэтому я с 2013го года жду когда же всю эту лавочку прикроют.