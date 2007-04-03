RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1171117211731174

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 123
1) $6250 і вище
22%
27
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
44
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 11:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Это и выглядит как заповеди. Плакатики с разрисовочками.

Это и есть основная проблема блокчейна - технология перешла в руки спекулянтов и проповедников.

Если бы курс биткоина был зафиксирован каким то банком-регулятором выкупившим значительную долю и колебался в пределах хотя бы 20% в год, тогда он бы получил массовое распространение в бизнесе. А так если он будет туземенить и сдуваться - какой смысл в его использовании, кроме казино-рулетка?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5692
З нами з: 21.09.12
Подякував: 365 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 11:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  moniks написав:иФсётоВызнаете

Ну дык! Только что с проповеди. Подпевали, танцевали, хлопали.
Оумммм!)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6772
З нами з: 30.11.11
Подякував: 645 раз.
Подякували: 1571 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 16:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

эос можно брать, только пусть обвалится
barabass
Аватар користувача
 
Повідомлень: 517
З нами з: 19.03.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 18:27

  Zebra написав:Рынок поднял "шорт сквиз". Куча шортеров набрала позицию, их вынесли вперед ногами.

https://ru.tradingview.com/symbols/BTCUSDSHORTS/


Зебра, если я всё правильно понимаю, шортеры вынуждены покупать биток по цене дороже чем слили, тем самым двигая курс вверх ту зе мун?
kuzment
 
Повідомлень: 164
З нами з: 14.06.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:05

  kuzment написав:
  Zebra написав:Рынок поднял "шорт сквиз". Куча шортеров набрала позицию, их вынесли вперед ногами.

https://ru.tradingview.com/symbols/BTCUSDSHORTS/


Зебра, если я всё правильно понимаю, шортеры вынуждены покупать биток по цене дороже чем слили, тем самым двигая курс вверх ту зе мун?

Да, я тогда говорил, что обвал должен застать почти ВСЕХ врасплох. А если почти ВСЕ готовы к обвалу, значит они уже продали актив заранее, открыли шорты и приготовились, больше продавать некому. Поэтому выход вверх для меня не был неожиданностью. А вот поход вниз на том этапе вызвал бы возмущение.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 14 кві, 2018 21:36, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5692
З нами з: 21.09.12
Подякував: 365 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:10

  barabass написав:эос можно брать, только пусть обвалится

До июня выстрелит ещё не раз. Все таки впереди запуск основной сети , а значит куча новостей.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5692
З нами з: 21.09.12
Подякував: 365 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 09:42

Ціновий рух біткоіна схожий на поширення вірусних інфекцій — Barclays

Природа біткоіна багато в чому схожа з інфекційними захворюваннями, а самих криптовалютних інвесторів можна розділити на три умовні групи: інфіковані, сприйнятливі до інфекції і ті, що володіють імунітетом до неї.




До такого висновку прийшли аналітики Barclays, пише Cryptocurrency Tech.

У своєму дослідженні Джозеф Абейта з нью-йоркського офісу Barclays спробував вибудувати модель оцінки вартості активу, грунтуючись на законах епідеміології.

«У міру того як власниками активів стає все більше людей, частка населення, яка може перейти в категорію покупців (потенційних носіїв вірусу), падає, в той час як частка населення, готового перейти в розряд продавців (видужуючих), зростає. В кінцевому підсумку це веде до стабілізації ціни, і, відповідно, у міру збільшення числа випадкових шоків, що змінюють співвідношення продавців і покупців, ціна починає падати», — написав він у своєму недавньому листі клієнтам.

За його словами, це веде до перенасиченості пропозицій на продаж і, як результат, до експоненціального зниження ціни.

«Схожа динаміка спостерігається при поширенні інфекційних захворювань, коли епідемія досягає так званого порога імунітету — точки, при якій достатня частина населення стає несприйнятливою, після чого повторних сплесків епідемії не відбувається», — пише аналітик.

Головною змінної, що визначає, коли зростання біткоіна змінюється падінням, є частка населення, якій відомо про біткоіни і яка бажає інвестувати в нього (сприйнятливі), стверджує Джозеф Абейта. Таким чином, в країнах з розвиненою економікою, де всі знають про біткоіни, частка сприйнятливого населення невелика.

«Ми вважаємо, що фаза спекулятивного поширення інвестицій в криптовалюту залишилася в минулому, разом з нею позаду залишилися і пікові значення цін», — зазначив експерт.
jump
 
Повідомлень: 1779
З нами з: 18.08.09
Подякував: 60 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 14:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Отличная аналогия.
airmax78
 
Повідомлень: 24279
З нами з: 25.10.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 2768 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Старый текст, но вполне нормально объясняет что к чему. https://blog.chain.com/a-letter-to-jami ... 89d417cb80
Но, как ни крути, а все упирается в третье утверждение из этой цепочки:
"•Cryptocurrencies (which I prefer to call crypto assets) are a new asset class that enable decentralized applications
•Decentralized applications enable services we already have today, like payments, storage, or computing, but without a central operator of those services
•This software model is useful to people who need censorship resistance which tend to be people that are either off the grid or who want to be off the grid"
И вот именно с этим связан весь мой скепсис относительно будущего крипты. Именно потому, что это прямой конфликт с государством. Именно поэтому я с 2013го года жду когда же всю эту лавочку прикроют.
airmax78
 
Повідомлень: 24279
З нами з: 25.10.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 2768 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1171117211731174
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bedjan і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 614, 615, 616
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6153 1303058
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 кві, 2018 09:30
ЛОБ
Валютный рынок в контексте 1 ... 4829, 4830, 4831
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
48300 164325712
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 кві, 2018 09:28
дядя Caша
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35808
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.