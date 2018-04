Додано: Пон 16 кві, 2018 09:07

Старый текст, но вполне нормально объясняет что к чему.Но, как ни крути, а все упирается в третье утверждение из этой цепочки:"•Cryptocurrencies (which I prefer to call crypto assets) are a new asset class that enable decentralized applications•Decentralized applications enable services we already have today, like payments, storage, or computing, but without a central operator of those servicesИ вот именно с этим связан весь мой скепсис относительно будущего крипты. Именно потому, что это прямой конфликт с государством. Именно поэтому я с 2013го года жду когда же всю эту лавочку прикроют.