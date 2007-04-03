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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:29
zsasha111 написав:
На кошелёк битфинекс снова налили максимальное количество битков. Значит ли это что курс опять начнут толкать вниз? Как думаете?
Щас и толкают.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 12:13
Как то неубедительно толкают. В рамках погрешности...
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