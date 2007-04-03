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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:43
airmax78 достаточно одного государства ,чтобы эта канитель продолжалась вечно
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vovodabravis
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Додано: Вів 17 кві, 2018 08:45
tomcat Да ,именно так на данный момент, но крипта рухнуть уже не может , как ни крути
есть постоянные участники
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vovodabravis
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Додано: Вів 17 кві, 2018 08:58
vovodabravis написав:tomcat
Да ,именно так на данный момент, но крипта рухнуть уже не может , как ни крути
есть постоянные участники
Правда? Будиттокадаражать? А если пуповинку фиатную пережмут?
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Vitaka
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Додано: Вів 17 кві, 2018 09:05
vovodabravis написав:airmax78
достаточно одного государства ,чтобы эта канитель продолжалась вечно
Все зависит от Штатов. Будет им выгодно/будут они не против, чтобы крипта жила - она будет жить. Нет - уйдет опять в андерграунд и тихонько сдохнет. А для Штатов принципиально, чтобы все резиденты платили налоги со всего, что можно налогообложить. Поэтому любой шаг к ананомизации, к уходу крипты из под контроля государства, попытки сделать крипту какой-то альтернативой денежной системе - это путь к концу.
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airmax78
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Додано: Вів 17 кві, 2018 09:18
airmax78 уйдет опять в андерграунд и - ̶т̶и̶х̶о̶н̶ь̶к̶о̶ ̶с̶д̶о̶х̶н̶е̶т̶- будет существовать как до 2017
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vovodabravis
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Додано: Вів 17 кві, 2018 09:22
vovodabravis написав:airmax78
уйдет опять в андерграунд и - ̶т̶и̶х̶о̶н̶ь̶к̶о̶ ̶с̶д̶о̶х̶н̶е̶т̶- будет существовать как до 2017
Если Штаты забанят крипту - уже не будет.
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airmax78
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Додано: Вів 17 кві, 2018 09:23
Vitaka у крипты, уже весу больше, чем в валюте некоторых стран,так что там уже не пуповинка ,а орган совсем другой))) , да нет, конечно я не думаю о "будет только дорожать" с чего вы взяли?
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vovodabravis
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Додано: Вів 17 кві, 2018 09:24
airmax78 почему вы так решили?
зря вы думаете что там все так чисто
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vovodabravis
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Додано: Вів 17 кві, 2018 09:51
vovodabravis написав:Vitaka
у крипты, уже весу больше, чем в валюте некоторых стран,так что там уже не пуповинка ,а орган совсем другой))) , да нет, конечно я не думаю о "будет только дорожать" с чего вы взяли?
Какого весу?
Пока есть выход в "ниправильные" деньги - весь этот хайп существует.
Так шта пользуемся, тока тихонько. И желательно без сектанства
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Vitaka
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Додано: Вів 17 кві, 2018 10:17
Vitaka именно хайп, а крипта никуда не уйдет.
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vovodabravis
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