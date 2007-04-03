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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1174117511761177>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 124
1) $6250 і вище
22%
27
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
45
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:43

airmax78 достаточно одного государства ,чтобы эта канитель продолжалась вечно
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:45

tomcat Да ,именно так на данный момент, но крипта рухнуть уже не может , как ни крути
есть постоянные участники
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:58

  vovodabravis написав:tomcat Да ,именно так на данный момент, но крипта рухнуть уже не может , как ни крути
есть постоянные участники


Правда? Будиттокадаражать? А если пуповинку фиатную пережмут? :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:05

  vovodabravis написав:airmax78 достаточно одного государства ,чтобы эта канитель продолжалась вечно

Все зависит от Штатов. Будет им выгодно/будут они не против, чтобы крипта жила - она будет жить. Нет - уйдет опять в андерграунд и тихонько сдохнет. А для Штатов принципиально, чтобы все резиденты платили налоги со всего, что можно налогообложить. Поэтому любой шаг к ананомизации, к уходу крипты из под контроля государства, попытки сделать крипту какой-то альтернативой денежной системе - это путь к концу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:18

airmax78 уйдет опять в андерграунд и - ̶т̶и̶х̶о̶н̶ь̶к̶о̶ ̶с̶д̶о̶х̶н̶е̶т̶- будет существовать как до 2017
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:22

  vovodabravis написав:airmax78 уйдет опять в андерграунд и - ̶т̶и̶х̶о̶н̶ь̶к̶о̶ ̶с̶д̶о̶х̶н̶е̶т̶- будет существовать как до 2017

Если Штаты забанят крипту - уже не будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:23

Vitaka у крипты, уже весу больше, чем в валюте некоторых стран,так что там уже не пуповинка ,а орган совсем другой))) , да нет, конечно я не думаю о "будет только дорожать" с чего вы взяли?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:24

airmax78 почему вы так решили?
зря вы думаете что там все так чисто
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:51

  vovodabravis написав:Vitaka у крипты, уже весу больше, чем в валюте некоторых стран,так что там уже не пуповинка ,а орган совсем другой))) , да нет, конечно я не думаю о "будет только дорожать" с чего вы взяли?


Какого весу? :D Пока есть выход в "ниправильные" деньги - весь этот хайп существует.
Так шта пользуемся, тока тихонько. И желательно без сектанства :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:17

Vitaka именно хайп, а крипта никуда не уйдет.
vovodabravis
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