Одна з найстаріших криптовалютних бірж Kraken припиняє надавати свої послуги жителям Японії.
Дане рішення викликане збільшеною вартістю ведення бізнесу в країні висхідного сонця. При цьому в компанії заявили, що криптобіржа може повернуться на цей ринок в майбутньому, повідомляє Bloomberg.
Очікується, що криптобіржа буде працювати в Японії до кінця червня цього року. Варто зазначити, що на японський ринок Kraken вийшла в жовтні 2014 року.
«Призупинення послуг для жителів Японії дозволить нам краще зосередитися на наших ресурсах для поліпшення роботи в інших регіонах. Це локалізоване припинення обслуговування, яка зачіпає жителів Японії, не впливає на послуги для японських громадян або підприємств, які проживають за межами країни», — йдеться в заяві компанії.
vovodabravis написав:Vitaka именно хайп, а крипта никуда не уйдет.
Так технология не вызывает сомнений на сейчас. Вы ж топите за новый мировой порядок От нинада лукавить... Почему-то фсе криптоадепты пишут тципа: мне всё равно хоть пасто, хоть патысяче. Но аки дети радуюцца, когда курс взлетает х10, и без жыманства продают усе эти шары и сатоши.