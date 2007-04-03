Одна з найстаріших криптовалютних бірж Kraken припиняє надавати свої послуги жителям Японії.
Дане рішення викликане збільшеною вартістю ведення бізнесу в країні висхідного сонця. При цьому в компанії заявили, що криптобіржа може повернуться на цей ринок в майбутньому, повідомляє Bloomberg.
Очікується, що криптобіржа буде працювати в Японії до кінця червня цього року. Варто зазначити, що на японський ринок Kraken вийшла в жовтні 2014 року.
«Призупинення послуг для жителів Японії дозволить нам краще зосередитися на наших ресурсах для поліпшення роботи в інших регіонах. Це локалізоване припинення обслуговування, яка зачіпає жителів Японії, не впливає на послуги для японських громадян або підприємств, які проживають за межами країни», — йдеться в заяві компанії.
vovodabravis написав:Vitaka именно хайп, а крипта никуда не уйдет.
Так технология не вызывает сомнений на сейчас. Вы ж топите за новый мировой порядок От нинада лукавить... Почему-то фсе криптоадепты пишут тципа: мне всё равно хоть пасто, хоть патысяче. Но аки дети радуюцца, когда курс взлетает х10, и без жыманства продают усе эти шары и сатоши.
jump написав:Одна з найстаріших криптовалютних бірж Kraken припиняє надавати свої послуги жителям Японії.
Дане рішення викликане збільшеною вартістю ведення бізнесу в країні висхідного сонця. При цьому в компанії заявили, що криптобіржа може повернуться на цей ринок в майбутньому, повідомляє Bloomberg.
Очікується, що криптобіржа буде працювати в Японії до кінця червня цього року. Варто зазначити, що на японський ринок Kraken вийшла в жовтні 2014 року.
«Призупинення послуг для жителів Японії дозволить нам краще зосередитися на наших ресурсах для поліпшення роботи в інших регіонах. Це локалізоване припинення обслуговування, яка зачіпає жителів Японії, не впливає на послуги для японських громадян або підприємств, які проживають за межами країни», — йдеться в заяві компанії.
Япония выздоравливает потихоньку от криптолихорадки.
airmax78 написав:•This software model is useful to people who need censorship resistance which tend to be people that are either off the grid or who want to be off the grid" И вот именно с этим связан весь мой скепсис относительно будущего крипты. Именно потому, что это прямой конфликт с государством. Именно поэтому я с 2013го года жду когда же всю эту лавочку прикроют.
Кто прикрывать будет? ООН резолюцию выдаст?
По большому счету, достаточно воли всего одного государства.
Ни черта не достаточно. Запрещать в отдельно взятых отсталых странах уже пытались. Битку от этого не поплохело. Пока не будет всемирного консенсуса по запрету крипты, она будет жить. А такого консенсуса не будет от слова никогда.
airmax78 написав:
vovodabravis написав:airmax78 достаточно одного государства ,чтобы эта канитель продолжалась вечно
Все зависит от Штатов. Будет им выгодно/будут они не против, чтобы крипта жила - она будет жить. Нет - уйдет опять в андерграунд и тихонько сдохнет. А для Штатов принципиально, чтобы все резиденты платили налоги со всего, что можно налогообложить. Поэтому любой шаг к ананомизации, к уходу крипты из под контроля государства, попытки сделать крипту какой-то альтернативой денежной системе - это путь к концу.
Им уже выгодно. Налоги уже платятся. Вывел крипту в фиат = дай мзду IRS.