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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1174117511761177

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 124
1) $6250 і вище
22%
27
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
45
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:35

Криптобіржа Kraken припиняє роботу в Японії

Одна з найстаріших криптовалютних бірж Kraken припиняє надавати свої послуги жителям Японії.


Дане рішення викликане збільшеною вартістю ведення бізнесу в країні висхідного сонця. При цьому в компанії заявили, що криптобіржа може повернуться на цей ринок в майбутньому, повідомляє Bloomberg.

Очікується, що криптобіржа буде працювати в Японії до кінця червня цього року. Варто зазначити, що на японський ринок Kraken вийшла в жовтні 2014 року.

«Призупинення послуг для жителів Японії дозволить нам краще зосередитися на наших ресурсах для поліпшення роботи в інших регіонах. Це локалізоване припинення обслуговування, яка зачіпає жителів Японії, не впливає на послуги для японських громадян або підприємств, які проживають за межами країни», — йдеться в заяві компанії.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:55

  vovodabravis написав:Vitaka именно хайп, а крипта никуда не уйдет.


Так технология не вызывает сомнений на сейчас. Вы ж топите за новый мировой порядок :mrgreen:
От нинада лукавить... Почему-то фсе криптоадепты пишут тципа: мне всё равно хоть пасто, хоть патысяче. Но аки дети радуюцца, когда курс взлетает х10, и без жыманства продают усе эти шары и сатоши.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:05

  jump написав:Одна з найстаріших криптовалютних бірж Kraken припиняє надавати свої послуги жителям Японії.


Дане рішення викликане збільшеною вартістю ведення бізнесу в країні висхідного сонця. При цьому в компанії заявили, що криптобіржа може повернуться на цей ринок в майбутньому, повідомляє Bloomberg.

Очікується, що криптобіржа буде працювати в Японії до кінця червня цього року. Варто зазначити, що на японський ринок Kraken вийшла в жовтні 2014 року.

«Призупинення послуг для жителів Японії дозволить нам краще зосередитися на наших ресурсах для поліпшення роботи в інших регіонах. Це локалізоване припинення обслуговування, яка зачіпає жителів Японії, не впливає на послуги для японських громадян або підприємств, які проживають за межами країни», — йдеться в заяві компанії.

Япония выздоравливает потихоньку от криптолихорадки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:59

Vitaka бред
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:01

airmax78 должно ли это притопить крипту? Ведь по идее ,теперь все будут пытаться вывести активы с той биржи, ведь так?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:20

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:•This software model is useful to people who need censorship resistance which tend to be people that are either off the grid or who want to be off the grid"
И вот именно с этим связан весь мой скепсис относительно будущего крипты. Именно потому, что это прямой конфликт с государством. Именно поэтому я с 2013го года жду когда же всю эту лавочку прикроют.

Кто прикрывать будет? ООН резолюцию выдаст?

По большому счету, достаточно воли всего одного государства.

Ни черта не достаточно. Запрещать в отдельно взятых отсталых странах уже пытались. Битку от этого не поплохело. Пока не будет всемирного консенсуса по запрету крипты, она будет жить. А такого консенсуса не будет от слова никогда.

  airmax78 написав:
  vovodabravis написав:airmax78 достаточно одного государства ,чтобы эта канитель продолжалась вечно

Все зависит от Штатов. Будет им выгодно/будут они не против, чтобы крипта жила - она будет жить. Нет - уйдет опять в андерграунд и тихонько сдохнет. А для Штатов принципиально, чтобы все резиденты платили налоги со всего, что можно налогообложить. Поэтому любой шаг к ананомизации, к уходу крипты из под контроля государства, попытки сделать крипту какой-то альтернативой денежной системе - это путь к концу.

Им уже выгодно. Налоги уже платятся. Вывел крипту в фиат = дай мзду IRS.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А шо это с Эфиром утром было?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:50

  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:Все зависит от Штатов. Будет им выгодно/будут они не против, чтобы крипта жила - она будет жить. Нет - уйдет опять в андерграунд и тихонько сдохнет. А для Штатов принципиально, чтобы все резиденты платили налоги со всего, что можно налогообложить. Поэтому любой шаг к ананомизации, к уходу крипты из под контроля государства, попытки сделать крипту какой-то альтернативой денежной системе - это путь к концу.

Им уже выгодно. Налоги уже платятся. Вывел крипту в фиат = дай мзду IRS.

Тогда возникает конфликт с основной ценностью крипты в глазах отцов основателей и главных адептов. И крипта превращается просто в класс активов с очень узкой сферой практического применения. И что тогда будет с ее стоимостью?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Срочно фсем покупать биток! Цына же харошая! Скоро перестанут выпускать! :mrgreen:
Vitaka
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