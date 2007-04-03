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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 кві, 2018 22:31
Ethereum написав:
Де надійно купити крипту? Порекомендуйте біржу
Здесь: Продам биткоин (btc)
Биржа не нужна.
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airmax78
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Додано: Вів 17 кві, 2018 22:37
airmax78 написав: phantom_systems написав: airmax78 написав:
Все зависит от Штатов. Будет им выгодно/будут они не против, чтобы крипта жила - она будет жить. Нет - уйдет опять в андерграунд и тихонько сдохнет. А для Штатов принципиально, чтобы все резиденты платили налоги со всего, что можно налогообложить. Поэтому любой шаг к ананомизации, к уходу крипты из под контроля государства, попытки сделать крипту какой-то альтернативой денежной системе - это путь к концу.
Им уже выгодно. Налоги уже платятся. Вывел крипту в фиат = дай мзду IRS.
Тогда возникает конфликт с основной ценностью крипты в глазах отцов основателей и главных адептов. И крипта превращается просто в класс активов с очень узкой сферой практического применения. И что тогда будет с ее стоимостью?
Нет конфликта. Кто не хочет давать мзду, покупает сразу за крипту. В США с этим проблем нет. Сумма в договоре фиксируется перед оплатой по курсу BitPay, Coinbase и пр. Мзда становится проблемой продавца, если он сольёт эту крипту в фиат. Всё равно выгодно, да и sales tax не платится.
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phantom_systems
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Додано: Вів 17 кві, 2018 22:37
airmax78 написав: Ethereum написав:
Де надійно купити крипту? Порекомендуйте біржу
Здесь: Продам биткоин (btc)
Биржа не нужна.
Я просив біржу. А нащо продаєте? Щоб купити трущобу в десь Слупську?
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