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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1175117611771178

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 124
1) $6250 і вище
22%
27
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
45
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 22:31

  Ethereum написав:Де надійно купити крипту? Порекомендуйте біржу

Здесь: Продам биткоин (btc)
Биржа не нужна.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 22:37

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:Все зависит от Штатов. Будет им выгодно/будут они не против, чтобы крипта жила - она будет жить. Нет - уйдет опять в андерграунд и тихонько сдохнет. А для Штатов принципиально, чтобы все резиденты платили налоги со всего, что можно налогообложить. Поэтому любой шаг к ананомизации, к уходу крипты из под контроля государства, попытки сделать крипту какой-то альтернативой денежной системе - это путь к концу.

Им уже выгодно. Налоги уже платятся. Вывел крипту в фиат = дай мзду IRS.

Тогда возникает конфликт с основной ценностью крипты в глазах отцов основателей и главных адептов. И крипта превращается просто в класс активов с очень узкой сферой практического применения. И что тогда будет с ее стоимостью?

Нет конфликта. Кто не хочет давать мзду, покупает сразу за крипту. В США с этим проблем нет. Сумма в договоре фиксируется перед оплатой по курсу BitPay, Coinbase и пр. Мзда становится проблемой продавца, если он сольёт эту крипту в фиат. Всё равно выгодно, да и sales tax не платится.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 22:37

  airmax78 написав:
  Ethereum написав:Де надійно купити крипту? Порекомендуйте біржу

Здесь: Продам биткоин (btc)
Биржа не нужна.


Я просив біржу. А нащо продаєте? Щоб купити трущобу в десь Слупську? :D
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 23:55

  Ethereum написав:Я просив біржу. А нащо продаєте? Щоб купити трущобу в десь Слупську? :D

А покупать зачем? Что дальше с этим биткоином делать? :D
tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 00:16

  tomcat написав:
  Ethereum написав:Я просив біржу. А нащо продаєте? Щоб купити трущобу в десь Слупську? :D

А покупать зачем? Что дальше с этим биткоином делать? :D

Ходлить до туземуна.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 00:21

  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:Тогда возникает конфликт с основной ценностью крипты в глазах отцов основателей и главных адептов. И крипта превращается просто в класс активов с очень узкой сферой практического применения. И что тогда будет с ее стоимостью?

Нет конфликта. Кто не хочет давать мзду, покупает сразу за крипту. В США с этим проблем нет. Сумма в договоре фиксируется перед оплатой по курсу BitPay, Coinbase и пр. Мзда становится проблемой продавца, если он сольёт эту крипту в фиат. Всё равно выгодно, да и sales tax не платится.

Неуплата Sales Tax - прямой конфликт с государством. Сильное государство, а Штаты именно такое государство, решает этот конфликт очень просто. Поэтому или все платят налоги, или с криптой будет то же самое что с офшорами, только намного быстрее и жестче. А если все платят налоги и все прозрачно, то нафига нужна крипта? Как средство платежа, при таком раскладе, крипта по всем статьям проигрывает фиату. Опять возвращаемся к специфическому активу с очень узким спектром применения.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 00:47

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:Тогда возникает конфликт с основной ценностью крипты в глазах отцов основателей и главных адептов. И крипта превращается просто в класс активов с очень узкой сферой практического применения. И что тогда будет с ее стоимостью?

Нет конфликта. Кто не хочет давать мзду, покупает сразу за крипту. В США с этим проблем нет. Сумма в договоре фиксируется перед оплатой по курсу BitPay, Coinbase и пр. Мзда становится проблемой продавца, если он сольёт эту крипту в фиат. Всё равно выгодно, да и sales tax не платится.

Неуплата Sales Tax - прямой конфликт с государством. Сильное государство, а Штаты именно такое государство, решает этот конфликт очень просто. Поэтому или все платят налоги, или с криптой будет то же самое что с офшорами, только намного быстрее и жестче. А если все платят налоги и все прозрачно, то нафига нужна крипта? Как средство платежа, при таком раскладе, крипта по всем статьям проигрывает фиату. Опять возвращаемся к специфическому активу с очень узким спектром применения.

Да там и с фиатом часто sales tax не платят. Он в каждом штате свой и при продаже за пределы штата не взимается. Просто с недвигой и самовывозом этот фокус обычно не прокатывает, а через крипту вполне. Бартер не запрещён. Обменять можно что угодно на что угодно. Ессно можно использовать какие-нибудь ликвидные ценные бумаги, но у крипты больше преимуществ.
phantom_systems
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