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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 кві, 2018 22:31
Ethereum написав:
Де надійно купити крипту? Порекомендуйте біржу
Здесь: Продам биткоин (btc)
Биржа не нужна.
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airmax78
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Додано: Вів 17 кві, 2018 22:37
airmax78 написав: phantom_systems написав: airmax78 написав:
Все зависит от Штатов. Будет им выгодно/будут они не против, чтобы крипта жила - она будет жить. Нет - уйдет опять в андерграунд и тихонько сдохнет. А для Штатов принципиально, чтобы все резиденты платили налоги со всего, что можно налогообложить. Поэтому любой шаг к ананомизации, к уходу крипты из под контроля государства, попытки сделать крипту какой-то альтернативой денежной системе - это путь к концу.
Им уже выгодно. Налоги уже платятся. Вывел крипту в фиат = дай мзду IRS.
Тогда возникает конфликт с основной ценностью крипты в глазах отцов основателей и главных адептов. И крипта превращается просто в класс активов с очень узкой сферой практического применения. И что тогда будет с ее стоимостью?
Нет конфликта. Кто не хочет давать мзду, покупает сразу за крипту. В США с этим проблем нет. Сумма в договоре фиксируется перед оплатой по курсу BitPay, Coinbase и пр. Мзда становится проблемой продавца, если он сольёт эту крипту в фиат. Всё равно выгодно, да и sales tax не платится.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 22:37
airmax78 написав: Ethereum написав:
Де надійно купити крипту? Порекомендуйте біржу
Здесь: Продам биткоин (btc)
Биржа не нужна.
Я просив біржу. А нащо продаєте? Щоб купити трущобу в десь Слупську?
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Додано: Сер 18 кві, 2018 00:16
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airmax78
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Додано: Сер 18 кві, 2018 00:21
phantom_systems написав: airmax78 написав:
Тогда возникает конфликт с основной ценностью крипты в глазах отцов основателей и главных адептов. И крипта превращается просто в класс активов с очень узкой сферой практического применения. И что тогда будет с ее стоимостью?
Нет конфликта. Кто не хочет давать мзду, покупает сразу за крипту. В США с этим проблем нет. Сумма в договоре фиксируется перед оплатой по курсу BitPay, Coinbase и пр. Мзда становится проблемой продавца, если он сольёт эту крипту в фиат. Всё равно выгодно, да и sales tax не платится.
Неуплата Sales Tax - прямой конфликт с государством. Сильное государство, а Штаты именно такое государство, решает этот конфликт очень просто. Поэтому или все платят налоги, или с криптой будет то же самое что с офшорами, только намного быстрее и жестче. А если все платят налоги и все прозрачно, то нафига нужна крипта? Как средство платежа, при таком раскладе, крипта по всем статьям проигрывает фиату. Опять возвращаемся к специфическому активу с очень узким спектром применения.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 00:47
airmax78 написав: phantom_systems написав: airmax78 написав:
Тогда возникает конфликт с основной ценностью крипты в глазах отцов основателей и главных адептов. И крипта превращается просто в класс активов с очень узкой сферой практического применения. И что тогда будет с ее стоимостью?
Нет конфликта. Кто не хочет давать мзду, покупает сразу за крипту. В США с этим проблем нет. Сумма в договоре фиксируется перед оплатой по курсу BitPay, Coinbase и пр. Мзда становится проблемой продавца, если он сольёт эту крипту в фиат. Всё равно выгодно, да и sales tax не платится.
Неуплата Sales Tax - прямой конфликт с государством. Сильное государство, а Штаты именно такое государство, решает этот конфликт очень просто. Поэтому или все платят налоги, или с криптой будет то же самое что с офшорами, только намного быстрее и жестче. А если все платят налоги и все прозрачно, то нафига нужна крипта? Как средство платежа, при таком раскладе, крипта по всем статьям проигрывает фиату. Опять возвращаемся к специфическому активу с очень узким спектром применения.
Да там и с фиатом часто sales tax не платят. Он в каждом штате свой и при продаже за пределы штата не взимается. Просто с недвигой и самовывозом этот фокус обычно не прокатывает, а через крипту вполне. Бартер не запрещён. Обменять можно что угодно на что угодно. Ессно можно использовать какие-нибудь ликвидные ценные бумаги, но у крипты больше преимуществ.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 08:28
Ethereum написав: airmax78 написав: Ethereum написав:
Де надійно купити крипту? Порекомендуйте біржу
Здесь: Продам биткоин (btc)
Биржа не нужна.
Я просив біржу. А нащо продаєте? Щоб купити трущобу в десь Слупську?
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Додано: Сер 18 кві, 2018 10:52
Zebra написав: barabass написав:
все так ждут 6к что наверно доведут до 6300, потом рост до 8-10к с фигурами роста (типа начало туземуна), потом резкий обвал до 3-4к
8к будет летом и то не факт
про 10к можно забыть года на 4
Вам не надоело пальцем в небо тыкать? То, что Вам удалось в конце прошлого года слиться на хаях, еще не сделало Вас супермегаэкспертом
Будьте чуточку скромнее и не столь категоричны.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Сер 18 кві, 2018 10:56
Zebra написав:
Какие веки вечные. До следующего понижения вознаграждения за блок в 2020 году, вновь возникнет перекос баланса спрос/предложение и все по новой.
Летом возможен рост в район 8500-9500
но сначала мы упадем по ходу вообще вплоть до 4500
А по факту поднялись почти до 8500
И пока 4500 - это лишь чьи-то влажные мечты. Даже лоу февраля не переписали.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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