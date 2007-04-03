Додано: Сер 18 кві, 2018 00:21

phantom_systems написав: airmax78 написав: Тогда возникает конфликт с основной ценностью крипты в глазах отцов основателей и главных адептов. И крипта превращается просто в класс активов с очень узкой сферой практического применения. И что тогда будет с ее стоимостью? Тогда возникает конфликт с основной ценностью крипты в глазах отцов основателей и главных адептов. И крипта превращается просто в класс активов с очень узкой сферой практического применения. И что тогда будет с ее стоимостью?

Нет конфликта. Кто не хочет давать мзду, покупает сразу за крипту. В США с этим проблем нет. Сумма в договоре фиксируется перед оплатой по курсу BitPay, Coinbase и пр. Мзда становится проблемой продавца, если он сольёт эту крипту в фиат. Всё равно выгодно, да и sales tax не платится. Нет конфликта. Кто не хочет давать мзду, покупает сразу за крипту. В США с этим проблем нет. Сумма в договоре фиксируется перед оплатой по курсу BitPay, Coinbase и пр. Мзда становится проблемой продавца, если он сольёт эту крипту в фиат. Всё равно выгодно, да и sales tax не платится.

Неуплата Sales Tax - прямой конфликт с государством. Сильное государство, а Штаты именно такое государство, решает этот конфликт очень просто. Поэтому или все платят налоги, или с криптой будет то же самое что с офшорами, только намного быстрее и жестче. А если все платят налоги и все прозрачно, то нафига нужна крипта? Как средство платежа, при таком раскладе, крипта по всем статьям проигрывает фиату. Опять возвращаемся к специфическому активу с очень узким спектром применения.