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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 кві, 2018 10:56
Искатель написав: Zebra написав:
8к будет летом и то не факт
про 10к можно забыть года на 4
Вам не надоело пальцем в небо тыкать? То, что Вам удалось в конце прошлого года слиться на хаях, еще не сделало Вас супермегаэкспертом
Будьте чуточку скромнее и не столь категоричны.
Ну, пока, точнее Зебры общую тенденцию никто не предсказывал. Витл хорошо чувствует короткие зеленые свечи. Но тот, кто слушал Зебру точно не рвет себе сейчас волосы на дупе.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 10:57
Искатель написав: Zebra написав:
Какие веки вечные. До следующего понижения вознаграждения за блок в 2020 году, вновь возникнет перекос баланса спрос/предложение и все по новой.
Летом возможен рост в район 8500-9500
но сначала мы упадем по ходу вообще вплоть до 4500
А по факту поднялись почти до 8500
И пока 4500 - это лишь чьи-то влажные мечты. Даже лоу февраля не переписали.
Еще не вечер. Кстати, летний отскок Зебра тоже прогнозировал.
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airmax78
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