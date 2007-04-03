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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1176117711781179

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 125
1) $6250 і вище
22%
27
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
37%
46
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:56

  Искатель написав:
  Zebra написав:8к будет летом и то не факт
про 10к можно забыть года на 4


Вам не надоело пальцем в небо тыкать? То, что Вам удалось в конце прошлого года слиться на хаях, еще не сделало Вас супермегаэкспертом :)
Будьте чуточку скромнее и не столь категоричны.

Ну, пока, точнее Зебры общую тенденцию никто не предсказывал. Витл хорошо чувствует короткие зеленые свечи. Но тот, кто слушал Зебру точно не рвет себе сейчас волосы на дупе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:57

  Искатель написав:
  Zebra написав:Какие веки вечные. До следующего понижения вознаграждения за блок в 2020 году, вновь возникнет перекос баланса спрос/предложение и все по новой.

Летом возможен рост в район 8500-9500
но сначала мы упадем по ходу вообще вплоть до 4500


А по факту поднялись почти до 8500 :) И пока 4500 - это лишь чьи-то влажные мечты. Даже лоу февраля не переписали.

Еще не вечер. Кстати, летний отскок Зебра тоже прогнозировал.
airmax78
 
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  #<1 ... 1176117711781179
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