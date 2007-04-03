RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1176117711781179

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 125
1) $6250 і вище
22%
27
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
37%
46
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:56

  Искатель написав:
  Zebra написав:8к будет летом и то не факт
про 10к можно забыть года на 4


Вам не надоело пальцем в небо тыкать? То, что Вам удалось в конце прошлого года слиться на хаях, еще не сделало Вас супермегаэкспертом :)
Будьте чуточку скромнее и не столь категоричны.

Ну, пока, точнее Зебры общую тенденцию никто не предсказывал. Витл хорошо чувствует короткие зеленые свечи. Но тот, кто слушал Зебру точно не рвет себе сейчас волосы на дупе.
airmax78
 
Повідомлень: 24314
З нами з: 25.10.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 2772 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:57

  Искатель написав:
  Zebra написав:Какие веки вечные. До следующего понижения вознаграждения за блок в 2020 году, вновь возникнет перекос баланса спрос/предложение и все по новой.

Летом возможен рост в район 8500-9500
но сначала мы упадем по ходу вообще вплоть до 4500


А по факту поднялись почти до 8500 :) И пока 4500 - это лишь чьи-то влажные мечты. Даже лоу февраля не переписали.

Еще не вечер. Кстати, летний отскок Зебра тоже прогнозировал.
airmax78
 
Повідомлень: 24314
З нами з: 25.10.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 2772 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:43

«Киты» за сутки продали биткоинов на $100 млн.

Во вторник, 17 апреля, цена биткоина упала более чем на $200 за неполные 20 минут. Причиной этого падения могла быть продажа значительного количества биткоинов.

По данным bitinfocharts, этот кошелёк «похудел» на 6500 биткоинов при среднем курсе в $8146, то есть более чем на $50 млн.

Биткоины продали на следующий день после того, как из третьего по величине кошелька, который в феврале приобрёл более $400 млн. в главной криптовалюте, ушло 6600 BTC по курсу $8026. Таким образом, два «кита» продали более $100 млн. в течение 24 часов.

Как и ожидалось, участники криптосообщества заметили эти транзакции и бросились активно их обсуждать на онлайн-форумах. Один пользователь Reddit написал:

Чёрт возьми, это слив из ниоткуда. Я посмотрел на некоторые альты, затем вернулся к биткоину, и БАМ! Он сразу же просел на $200.

Сначала виновником назвали прокурора Нью-Йорка Эрика Шнайдермана, который заявил о расследовании по 13 криптовалютным биржам. Тем не менее эта новость появилась почти за четыре часа до того, как биткоин пошёл вниз.

Пока самой крупной продажей в этом году стали биткоины Mt. Gox: 7 марта арбитражный управляющий биржи Нобуаки Кобаяши заявил, что продал более $400 млн. в BTC и Bitcoin Cash.

Кроме этого, 12 апреля второй по величине кошелёк продал ведущей криптовалюты на $38 млн.
jump
 
Повідомлень: 1785
З нами з: 18.08.09
Подякував: 60 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:59

Для меня вопрос "кто продал" - не стоит. Гораздо интереснее: кто купил это г на такие суммы.
airmax78
 
Повідомлень: 24314
З нами з: 25.10.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 2772 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:18

  airmax78 написав:
  Искатель написав:
  Zebra написав:8к будет летом и то не факт
про 10к можно забыть года на 4


Вам не надоело пальцем в небо тыкать? То, что Вам удалось в конце прошлого года слиться на хаях, еще не сделало Вас супермегаэкспертом :)
Будьте чуточку скромнее и не столь категоричны.

Ну, пока, точнее Зебры общую тенденцию никто не предсказывал. Витл хорошо чувствует короткие зеленые свечи. Но тот, кто слушал Зебру точно не рвет себе сейчас волосы на дупе.

Зебра - интересный парень. И очень много полезного на ветке написал, за что я лично ему благодарен. Но... прогнозы больше, чем на неделю, не его :)
А самое главное - он дает их с таким апломбом, обращаясь к "глупым хомякам", что вызывает часто совсем не ту реакцию.
Речь была об этом.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1237
З нами з: 22.02.16
Подякував: 104 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:21

  airmax78 написав:
  Искатель написав:
  Zebra написав:Какие веки вечные. До следующего понижения вознаграждения за блок в 2020 году, вновь возникнет перекос баланса спрос/предложение и все по новой.

Летом возможен рост в район 8500-9500
но сначала мы упадем по ходу вообще вплоть до 4500


А по факту поднялись почти до 8500 :) И пока 4500 - это лишь чьи-то влажные мечты. Даже лоу февраля не переписали.

Еще не вечер. Кстати, летний отскок Зебра тоже прогнозировал.


Я уже несколько дней пытался дочитать ветку, забитую... в т.ч. и Вашими разоблачениями :) Еле осилил. Чем хорош Зебра - он выдает сразу несколько прогнозов: сначала вниз, потом вверх, в общем, что-то - да сработает.
Ладно, суть не в том.
Вернемся к делу.

Крипта показала, как она может падать. Поэтому "ходлеры" должны умереть, как класс. Крипта - инструмент для спекуляций. Ее можно и продавать, и покупать, главное - ставить стоп-лоссы.
Ну и сильно много на одну биржу не загонять. Хотя, если подождать...
Вон свидетели краха BTC-e скоро уже токены 1:1 обменяют (кто в теме, понял, о чем я).
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1237
З нами з: 22.02.16
Подякував: 104 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1176117711781179
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, Искатель і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4838, 4839, 4840
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
48392 164378175
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 кві, 2018 13:40
Yuri_61
Валютный рынок в мире 1 ... 615, 616, 617
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6161 1303887
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 кві, 2018 11:58
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35843
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2594)
18.04.2018 16:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.