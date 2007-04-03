Додано: Сер 18 кві, 2018 13:43

Во вторник, 17 апреля, цена биткоина упала более чем на $200 за неполные 20 минут. Причиной этого падения могла быть продажа значительного количества биткоинов.



По данным bitinfocharts, этот кошелёк «похудел» на 6500 биткоинов при среднем курсе в $8146, то есть более чем на $50 млн.



Биткоины продали на следующий день после того, как из третьего по величине кошелька, который в феврале приобрёл более $400 млн. в главной криптовалюте, ушло 6600 BTC по курсу $8026. Таким образом, два «кита» продали более $100 млн. в течение 24 часов.



Как и ожидалось, участники криптосообщества заметили эти транзакции и бросились активно их обсуждать на онлайн-форумах. Один пользователь Reddit написал:



Чёрт возьми, это слив из ниоткуда. Я посмотрел на некоторые альты, затем вернулся к биткоину, и БАМ! Он сразу же просел на $200.



Сначала виновником назвали прокурора Нью-Йорка Эрика Шнайдермана, который заявил о расследовании по 13 криптовалютным биржам. Тем не менее эта новость появилась почти за четыре часа до того, как биткоин пошёл вниз.



Пока самой крупной продажей в этом году стали биткоины Mt. Gox: 7 марта арбитражный управляющий биржи Нобуаки Кобаяши заявил, что продал более $400 млн. в BTC и Bitcoin Cash.



Кроме этого, 12 апреля второй по величине кошелёк продал ведущей криптовалюты на $38 млн.