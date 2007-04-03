Ну, пока, точнее Зебры общую тенденцию никто не предсказывал. Витл хорошо чувствует короткие зеленые свечи. Но тот, кто слушал Зебру точно не рвет себе сейчас волосы на дупе.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 кві, 2018 10:56
Ну, пока, точнее Зебры общую тенденцию никто не предсказывал. Витл хорошо чувствует короткие зеленые свечи. Но тот, кто слушал Зебру точно не рвет себе сейчас волосы на дупе.
Додано: Сер 18 кві, 2018 10:57
Еще не вечер. Кстати, летний отскок Зебра тоже прогнозировал.
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:43
«Киты» за сутки продали биткоинов на $100 млн.
Во вторник, 17 апреля, цена биткоина упала более чем на $200 за неполные 20 минут. Причиной этого падения могла быть продажа значительного количества биткоинов.
По данным bitinfocharts, этот кошелёк «похудел» на 6500 биткоинов при среднем курсе в $8146, то есть более чем на $50 млн.
Биткоины продали на следующий день после того, как из третьего по величине кошелька, который в феврале приобрёл более $400 млн. в главной криптовалюте, ушло 6600 BTC по курсу $8026. Таким образом, два «кита» продали более $100 млн. в течение 24 часов.
Как и ожидалось, участники криптосообщества заметили эти транзакции и бросились активно их обсуждать на онлайн-форумах. Один пользователь Reddit написал:
Чёрт возьми, это слив из ниоткуда. Я посмотрел на некоторые альты, затем вернулся к биткоину, и БАМ! Он сразу же просел на $200.
Сначала виновником назвали прокурора Нью-Йорка Эрика Шнайдермана, который заявил о расследовании по 13 криптовалютным биржам. Тем не менее эта новость появилась почти за четыре часа до того, как биткоин пошёл вниз.
Пока самой крупной продажей в этом году стали биткоины Mt. Gox: 7 марта арбитражный управляющий биржи Нобуаки Кобаяши заявил, что продал более $400 млн. в BTC и Bitcoin Cash.
Кроме этого, 12 апреля второй по величине кошелёк продал ведущей криптовалюты на $38 млн.
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:59
Для меня вопрос "кто продал" - не стоит. Гораздо интереснее: кто купил это г на такие суммы.
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:18
Зебра - интересный парень. И очень много полезного на ветке написал, за что я лично ему благодарен. Но... прогнозы больше, чем на неделю, не его
А самое главное - он дает их с таким апломбом, обращаясь к "глупым хомякам", что вызывает часто совсем не ту реакцию.
Речь была об этом.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:21
Я уже несколько дней пытался дочитать ветку, забитую... в т.ч. и Вашими разоблачениями Еле осилил. Чем хорош Зебра - он выдает сразу несколько прогнозов: сначала вниз, потом вверх, в общем, что-то - да сработает.
Ладно, суть не в том.
Вернемся к делу.
Крипта показала, как она может падать. Поэтому "ходлеры" должны умереть, как класс. Крипта - инструмент для спекуляций. Ее можно и продавать, и покупать, главное - ставить стоп-лоссы.
Ну и сильно много на одну биржу не загонять. Хотя, если подождать...
Вон свидетели краха BTC-e скоро уже токены 1:1 обменяют (кто в теме, понял, о чем я).
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:24
На 6600 биткойнов похудел кошелек биржи Huobi:
И он сейчас не третий, а четвертый, что сути написанного особо не меняет.
В последнее время движения на крупных кошельках активизировались, кому интересно, можете отслеживать на вышеупомянутом сайте.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:43
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:54
Ходлер это немецкий модернист, пиписки женские рисовал.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:58
Стоп-лоссы для трусов и бедных Векс только 22% BTC токенов выкупил. Это за полгода. Так можно ждать до следующего краха.
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