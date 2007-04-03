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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1177117811791180

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 125
1) $6250 і вище
22%
27
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
37%
46
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:08

  barabass написав:
  Искатель написав:Крипта показала, как она может падать. Поэтому "ходлеры" должны умереть, как класс.


чувак, ходлеры это просто торговцы на дневном/недельном графике


Серьезно? :) А я думал, это те, кто сидят и ждут, когда их в ноль выпустит :)
Впрочем, торговцы на недельном графике для некоторых альтов - это вообще круто звучит :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:10

  phantom_systems написав:
  Искатель написав:Крипта показала, как она может падать. Поэтому "ходлеры" должны умереть, как класс. Крипта - инструмент для спекуляций. Ее можно и продавать, и покупать, главное - ставить стоп-лоссы.
Ну и сильно много на одну биржу не загонять. Хотя, если подождать...
Вон свидетели краха BTC-e скоро уже токены 1:1 обменяют (кто в теме, понял, о чем я).

Стоп-лоссы для трусов и бедных :) Векс только 22% BTC токенов выкупил. Это за полгода. Так можно ждать до следующего краха.


О! Кто-то туда даже заходит.
На самом деле не все так смертельно. Смотря кто в чем застрял. У меня токены доллара, т.е. USDT. Когда цена падала до 0,4-0,45, немного подкупил еще, правда, не додержал,слился на 0,69-0,70. А выносливые дождутся скоро и 1:1. Кстати, по нейму и пипке единица уже мелькала.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1240
З нами з: 22.02.16
Подякував: 104 раз.
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  #<1 ... 1177117811791180
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