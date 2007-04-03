Серьезно? А я думал, это те, кто сидят и ждут, когда их в ноль выпустит
Впрочем, торговцы на недельном графике для некоторых альтов - это вообще круто звучит
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 кві, 2018 16:08
Серьезно? А я думал, это те, кто сидят и ждут, когда их в ноль выпустит
Впрочем, торговцы на недельном графике для некоторых альтов - это вообще круто звучит
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 18 кві, 2018 16:10
О! Кто-то туда даже заходит.
На самом деле не все так смертельно. Смотря кто в чем застрял. У меня токены доллара, т.е. USDT. Когда цена падала до 0,4-0,45, немного подкупил еще, правда, не додержал,слился на 0,69-0,70. А выносливые дождутся скоро и 1:1. Кстати, по нейму и пипке единица уже мелькала.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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