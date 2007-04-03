Додано: Сер 18 кві, 2018 20:55

Понаблюдал за рынком.Какой-то большой кукл в хамовитой манере играет с рынком.Судя по тому, как точно он играет, и как держатся горизонтальные графики на "суперволатильном активе", информация, которую он черпает, дает ему возможность абсолютно прогнозируемо стричь участников рынка.Что это может быть за информация и где он ее иожет брать?Ведь само по себе количество открытых длинных или коротких позиций может только косвенно указывать направление рынка, ведь важны еще и объемы.Кроме того, как может курс скакать одновременно на всех биржах?И куда делись китайцы и корейцы?У них самые большие биржи и торги были еще недавно.И пару мыслей по поводу вангованияСудя по той логике и той цепочке событий, которая произошла, рискну предположить, что следующий кидок должен произойти после кучи позитивных новостей и явного пробоя нисходящего канала.А это на минуточку 12к и выше за биткоин.Так что никак не пойму, почему прыжок должен быть в район до 10к.Как по мне, он должен быть в район 12к с массовой стрижкой лонгистов с уровней 12,5к примерно, если кукл хочет сыграть молниеносно и против рынка.Потому что в противном случает улетим на следующий туземун.И еще.Очень высокая вероятность того, что против битка ведут четкую игру на уничтожение, и замену его другим цифровым активом.Только вот чем...?