Серьезно? А я думал, это те, кто сидят и ждут, когда их в ноль выпустит
Впрочем, торговцы на недельном графике для некоторых альтов - это вообще круто звучит
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 кві, 2018 16:08
Серьезно? А я думал, это те, кто сидят и ждут, когда их в ноль выпустит
Впрочем, торговцы на недельном графике для некоторых альтов - это вообще круто звучит
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 18 кві, 2018 16:10
О! Кто-то туда даже заходит.
На самом деле не все так смертельно. Смотря кто в чем застрял. У меня токены доллара, т.е. USDT. Когда цена падала до 0,4-0,45, немного подкупил еще, правда, не додержал,слился на 0,69-0,70. А выносливые дождутся скоро и 1:1. Кстати, по нейму и пипке единица уже мелькала.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 18 кві, 2018 20:55
Понаблюдал за рынком.
Какой-то большой кукл в хамовитой манере играет с рынком.
Судя по тому, как точно он играет, и как держатся горизонтальные графики на "суперволатильном активе", информация, которую он черпает, дает ему возможность абсолютно прогнозируемо стричь участников рынка.
Что это может быть за информация и где он ее иожет брать?
Ведь само по себе количество открытых длинных или коротких позиций может только косвенно указывать направление рынка, ведь важны еще и объемы.
Кроме того, как может курс скакать одновременно на всех биржах?
И куда делись китайцы и корейцы?
У них самые большие биржи и торги были еще недавно.
И пару мыслей по поводу вангования .
Судя по той логике и той цепочке событий, которая произошла, рискну предположить, что следующий кидок должен произойти после кучи позитивных новостей и явного пробоя нисходящего канала.
А это на минуточку 12к и выше за биткоин.
Так что никак не пойму, почему прыжок должен быть в район до 10к.
Как по мне, он должен быть в район 12к с массовой стрижкой лонгистов с уровней 12,5к примерно, если кукл хочет сыграть молниеносно и против рынка.
Потому что в противном случает улетим на следующий туземун.
И еще.
Очень высокая вероятность того, что против битка ведут четкую игру на уничтожение, и замену его другим цифровым активом.
Только вот чем...?
Додано: Чет 19 кві, 2018 06:25
Да, такие мысли не только Вам в голову приходят...
Ну, это как раз не секрет.
Вот, например, есть такой сайт:
Там можно щелкнуть, например, вот сюда
и виден стакан довольно-таки подробно. Бери и анализируй.
Боты, батенька, боты... Многие боты настроены так, что анализируют информацию не только по данной конкретной бирже, но и цену у соседей.
А вот это хороший вопрос. Похоже, китайцам зажали в тиски их... инструменты.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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