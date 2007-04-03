Додано: Чет 19 кві, 2018 08:51

Одна из ведущих мировых компаний, занимающихся "добычей" криптовалюты, может в недалеком будущем напрямую подключить новые мощности к атомной электростанц

Билл Тай рассказал, что доходность смогут сохранить только 5-10 крупнейших компаний-майнеров. Тай рассказал, что компания, с которой он работает, ведет переговоры о подключении к атомной электростанции, которая начнет работу примерно за полтора года.

Последние изменения курса биткойна могут привести к тому, что криптовалюта потеряет экономическую целесообразность для индивидуальных майнеров.

в будущем криптовалюту может ожидать консолидация майнинга в руках крупнейших компаний, масштаб операций которых позволяет сохранять прибыльность.

По мере концентрации майнинговых мощностей под контролем небольшого количества компаний, последние смогут получить контроль над таким количеством транзакций, которые будут способны диктовать изменения в разработке блокчейна в соответствии со своими прихотями.



"Это может оказаться опасным с точки зрения безопасности, ведь одно учреждение сможет использовать свое влияние для того, чтобы влиять на всю сеть