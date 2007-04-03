Серьезно? А я думал, это те, кто сидят и ждут, когда их в ноль выпустит
Впрочем, торговцы на недельном графике для некоторых альтов - это вообще круто звучит
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 кві, 2018 16:08
Серьезно? А я думал, это те, кто сидят и ждут, когда их в ноль выпустит
Впрочем, торговцы на недельном графике для некоторых альтов - это вообще круто звучит
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 18 кві, 2018 16:10
О! Кто-то туда даже заходит.
На самом деле не все так смертельно. Смотря кто в чем застрял. У меня токены доллара, т.е. USDT. Когда цена падала до 0,4-0,45, немного подкупил еще, правда, не додержал,слился на 0,69-0,70. А выносливые дождутся скоро и 1:1. Кстати, по нейму и пипке единица уже мелькала.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 18 кві, 2018 20:55
Понаблюдал за рынком.
Какой-то большой кукл в хамовитой манере играет с рынком.
Судя по тому, как точно он играет, и как держатся горизонтальные графики на "суперволатильном активе", информация, которую он черпает, дает ему возможность абсолютно прогнозируемо стричь участников рынка.
Что это может быть за информация и где он ее иожет брать?
Ведь само по себе количество открытых длинных или коротких позиций может только косвенно указывать направление рынка, ведь важны еще и объемы.
Кроме того, как может курс скакать одновременно на всех биржах?
И куда делись китайцы и корейцы?
У них самые большие биржи и торги были еще недавно.
И пару мыслей по поводу вангования .
Судя по той логике и той цепочке событий, которая произошла, рискну предположить, что следующий кидок должен произойти после кучи позитивных новостей и явного пробоя нисходящего канала.
А это на минуточку 12к и выше за биткоин.
Так что никак не пойму, почему прыжок должен быть в район до 10к.
Как по мне, он должен быть в район 12к с массовой стрижкой лонгистов с уровней 12,5к примерно, если кукл хочет сыграть молниеносно и против рынка.
Потому что в противном случает улетим на следующий туземун.
И еще.
Очень высокая вероятность того, что против битка ведут четкую игру на уничтожение, и замену его другим цифровым активом.
Только вот чем...?
Додано: Чет 19 кві, 2018 06:25
Да, такие мысли не только Вам в голову приходят...
Ну, это как раз не секрет.
Вот, например, есть такой сайт:
Там можно щелкнуть, например, вот сюда
и виден стакан довольно-таки подробно. Бери и анализируй.
Боты, батенька, боты... Многие боты настроены так, что анализируют информацию не только по данной конкретной бирже, но и цену у соседей.
А вот это хороший вопрос. Похоже, китайцам зажали в тиски их... инструменты.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Чет 19 кві, 2018 08:43
artist_007 Тут такое дело, присмотритесь, это попытка расшатать рынок, ведь волатильность очень сильно пала, можно сказать (по сравнению с прошлым месяцем ) вообще ровная линия , и потому когда заходит кит сразу видно, отсюда такие вот прямоугольники. похоже на рыбалку, клюнет народ и масово пойдя даст слить, по цене вкусной, или нет, и остается ждать медленного роста, чтобы покрыть комсу, в такой ситуации (прямой) долго махать хвостом он не сможет, силы кончаться, но это один вариант
второй вариант , эти прямоугольники несут другой характер, кто-то умышленно создает прямую волатильность(прямоугольники) ,чтобы криптой было не выгодно пользоваться в магазинах и рынках, так как это согласитесь не очень звучит , продать сегодня стул за 100 баксов ,чтобы, завтра оказалось что вы его продали за 50
Додано: Чет 19 кві, 2018 08:51
Одна из ведущих мировых компаний, занимающихся "добычей" криптовалюты, может в недалеком будущем напрямую подключить новые мощности к атомной электростанции, заявил венчурный капиталист Билл Тай, который занимает ведущие должности в компаниях Bitfury, Hut 8 Mining.
Билл Тай рассказал, что доходность смогут сохранить только 5-10 крупнейших компаний-майнеров. Тай рассказал, что компания, с которой он работает, ведет переговоры о подключении к атомной электростанции, которая начнет работу примерно за полтора года.
Последние изменения курса биткойна могут привести к тому, что криптовалюта потеряет экономическую целесообразность для индивидуальных майнеров.
По мнению авторов, в будущем криптовалюту может ожидать консолидация майнинга в руках крупнейших компаний, масштаб операций которых позволяет сохранять прибыльность.
По мере концентрации майнинговых мощностей под контролем небольшого количества компаний, последние смогут получить контроль над таким количеством транзакций, которые будут способны диктовать изменения в разработке блокчейна в соответствии со своими прихотями.
"Это может оказаться опасным с точки зрения безопасности, ведь одно учреждение сможет использовать свое влияние для того, чтобы влиять на всю сеть", - рассказал Лукас Нуцци, старший аналитик в Digital Asset Research.
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:00
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Как я и писал ранее, децентрализация исчезнет сама собой
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:18
Faceless да не ,это жалкий вброс, вон в китае было 30% всей добычи и что, там такие мега фермы работали( в ютюбе ролики есть ,посмотрите) , оборудование устаревает, температуры, нестабильность крипты, доходность 100% в первый год в хорошей атмосфере, следующий год прибыль-максимум 50-70% (в зависимости от технического прогресса), на третий год 30-50% ,четвертого года нет, так как добыча на том оборудовании будет абсолютно бессмысленна . и того мы имеем бизнес на три года с 200% отдачей (если работники будут работать за еду как в китае, притом еда должна быть из проходящих мимо животных ,и потому павших от теплового удара),
очередное ммм типа; вложите деньги в наш проект, мы хотим ферму на Эвересте поближе к
потокам чистой космической энергии (и ктому же благодаря этому,там больше никто не замерзнет насмерть)
Востаннє редагувалось vovodabravis в Чет 19 кві, 2018 09:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:28
Неправда ваша. Киллер нам тут втирал, че отлично майнит нарот на оборудовании 2011 года и не жужжит.
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:32
airmax78 Это мягко говоря не совсем так ))) разве что лайткоины в надежде что они станут чем-то большим, ну и если бесплатная розетка,для обогрева суровых северных ночей
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