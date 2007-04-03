|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
кстати на форумах по майнингу, многие майнят год за 20 зеленных ))) бедные родители((( и вам бы почитать сообщения некоторых из них )))когда ))) пал найсхеш))))) до сих пор еле сдерживаю смех))) представьте только майнить год и тут в месяце от финиша вам говорят- ой извинете нас обокрали)))) пока)))))
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:50
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
мне 0.008 ))) ну и бог сними )))
Зараз переглядають цей форум: athena1, kolyuchy, vovodabravis, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|