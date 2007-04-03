|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:41
кстати на форумах по майнингу, многие майнят год за 20 зеленных ))) бедные родители((( и вам бы почитать сообщения некоторых из них )))когда ))) пал найсхеш))))) до сих пор еле сдерживаю смех))) представьте только майнить год и тут в месяце от финиша вам говорят- ой извинете нас обокрали)))) пока)))))
-
vovodabravis
-
-
- Повідомлень: 142
- З нами з: 26.03.18
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:50
vovodabravis написав:airmax78
Это мягко говоря не совсем так ))) разве что лайткоины в надежде что они станут чем-то большим, ну и если бесплатная розетка,для обогрева суровых северных ночей
Я ему тоже не поверил. Но он очень уверенно говорил.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24317
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 2772 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:51
vovodabravis
Мне найсхеш висит после скама 0.0018 BTC
Всёпропало
!
-
artist_007
-
-
- Повідомлень: 923
- З нами з: 02.01.11
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:52
мне 0.008 ))) ну и бог сними )))
-
vovodabravis
-
-
- Повідомлень: 142
- З нами з: 26.03.18
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|48406
|164390571
|
|
|6162
|1304075
|
Сер 18 кві, 2018 18:38
ЛОБ
|
|38
|35856
|
реклама
|