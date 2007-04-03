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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1178117911801181

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 125
1) $6250 і вище
22%
27
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
37%
46
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

кстати на форумах по майнингу, многие майнят год за 20 зеленных ))) бедные родители((( и вам бы почитать сообщения некоторых из них )))когда ))) пал найсхеш))))) до сих пор еле сдерживаю смех))) представьте только майнить год и тут в месяце от финиша вам говорят- ой извинете нас обокрали)))) пока)))))
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:50

  vovodabravis написав:airmax78 Это мягко говоря не совсем так ))) разве что лайткоины в надежде что они станут чем-то большим, ну и если бесплатная розетка,для обогрева суровых северных ночей

Я ему тоже не поверил. Но он очень уверенно говорил.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:51

vovodabravis
Мне найсхеш висит после скама 0.0018 BTC :mrgreen:
Всёпропало :mrgreen: !
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

мне 0.008 ))) ну и бог сними )))
vovodabravis
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Повідомлень: 142
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  #<1 ... 1178117911801181
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