Додано: Чет 19 кві, 2018 11:02

Vitaka но есть один нюанс,

анекдот: привозит отец сына на море

отец-смотри сынок ! Это море!

сын- где? (смотря на облака)

отец -вот (показывает пальцем вниз)

сын- где? (пристально вглядываясь ввысь)

отец-да вот же! (тыча в воду)

сын - ну где же!?

отец не выдержав хватает сына за голову и несколько раз окунает его в море и отпускает

сын- что это было!? (пыхтя)

отец-МОРЕ! (довольно)

сын -ГДЕ? ( с еще большим рвением вглядываясь в небосвод)

думаю что бы не привели вам в доказательство, вы поверите только в то что найдете сами, или я ошибаюсь?