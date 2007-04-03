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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1179118011811182

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 125
1) $6250 і вище
22%
27
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
37%
46
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:26

  vovodabravis написав:Vitaka то что вы пишите, у вас удивительная способность читать что люди пишут, и видеть только то что вам хочется (смотрю в книгу вижу фигу)


Так в каких магазинах, а особенно рынках, использовалась крипта? И сколько раз? 7,2 раза за 10 лет? :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:31

Vitaka почему вы решили 7 или 2 раза? рынок(натуральный)для крипты только один(по крайней мере я так думаю)про этот рынок писал неоднократно, про него писал и бил гейтс( привожу его так как думаю что мне вы вряд ли поверите) а магазины,наберите просто в гугле- магазины продающие за биткоины . я думаю так будет правильней чем елозить на форуме всякую ересь
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:36

  vovodabravis написав:Vitaka почему вы решили 7 или 2 раза? рынок(натуральный)для крипты только один(по крайней мере я так думаю)про этот рынок писал неоднократно, про него писал и бил гейтс( привожу его так как думаю что мне вы вряд ли поверите) а магазины,наберите просто в гугле- магазины продающие за биткоины . я думаю так будет правильней чем елозить на форуме всякую ересь


Вот и не елозьте всякую ересь :mrgreen:
Напишите в каких магазинах и рынках, сколько раз использовалась крипта за десять лет.
А потом будете изобретать тёмную энергию, которая, якобы мешает успешному использованию крипты в "магазинах и рынках".
Это ж ваша мысля была, не так ли?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:43

Vitaka так а смысл вам писать что либо ,если вы все равно прочитаете по своему?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:46

  vovodabravis написав:Vitaka так а смысл вам писать что либо ,если вы все равно прочитаете по своему?


По какому "по-своему"? Статистику использования за какое-то время дайте, цифры... Без темной энергии, строящей козни успешному использования битки в магазинах и рынках. :mrgreen:
Можно ещё проще: сколько раз Вы оплатили биткой свои покупки за 2017 год?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:02

Vitaka но есть один нюанс,
анекдот: привозит отец сына на море
отец-смотри сынок ! Это море!
сын- где? (смотря на облака)
отец -вот (показывает пальцем вниз)
сын- где? (пристально вглядываясь ввысь)
отец-да вот же! (тыча в воду)
сын - ну где же!?
отец не выдержав хватает сына за голову и несколько раз окунает его в море и отпускает
сын- что это было!? (пыхтя)
отец-МОРЕ! (довольно)
сын -ГДЕ? ( с еще большим рвением вглядываясь в небосвод)
думаю что бы не привели вам в доказательство, вы поверите только в то что найдете сами, или я ошибаюсь?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

vovodabravis, спасибо, канешна за анекдот, но... Всё-таки, простой вопрос:
Сколько раз Вы оплатили криптой свои покупки в 2017 году? :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:08

Vitaka если честно только ангар в WOT
и по моему это было не в 17, не помню
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:17

  vovodabravis написав:Vitaka если честно только ангар в WOT
и по моему это было не в 17, не помню

Воот! :D Таки да, существует "темная сила", которая мешает успешному использованию крипты в "магазинах и рынках" :mrgreen:
В тоже время выражаю благодарность за честный ответ.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:24

  Vitaka написав:
  vovodabravis написав:Vitaka если честно только ангар в WOT
и по моему это было не в 17, не помню

Воот! :D Таки да, существует "темная сила", которая мешает успешному использованию крипты в "магазинах и рынках" :mrgreen:
В тоже время выражаю благодарность за честный ответ.

Я боюсь, что при этом, vovodabravis - это самый активный пользователь крипты в качестве платежного средства на этой ветке.
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