Так в каких магазинах, а особенно рынках, использовалась крипта? И сколько раз? 7,2 раза за 10 лет?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:26
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:31
Vitaka почему вы решили 7 или 2 раза? рынок(натуральный)для крипты только один(по крайней мере я так думаю)про этот рынок писал неоднократно, про него писал и бил гейтс( привожу его так как думаю что мне вы вряд ли поверите) а магазины,наберите просто в гугле- магазины продающие за биткоины . я думаю так будет правильней чем елозить на форуме всякую ересь
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:36
Вот и не елозьте всякую ересь
Напишите в каких магазинах и рынках, сколько раз использовалась крипта за десять лет.
А потом будете изобретать тёмную энергию, которая, якобы мешает успешному использованию крипты в "магазинах и рынках".
Это ж ваша мысля была, не так ли?
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:43
Vitaka так а смысл вам писать что либо ,если вы все равно прочитаете по своему?
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:46
По какому "по-своему"? Статистику использования за какое-то время дайте, цифры... Без темной энергии, строящей козни успешному использования битки в магазинах и рынках.
Можно ещё проще: сколько раз Вы оплатили биткой свои покупки за 2017 год?
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:02
Vitaka но есть один нюанс,
анекдот: привозит отец сына на море
отец-смотри сынок ! Это море!
сын- где? (смотря на облака)
отец -вот (показывает пальцем вниз)
сын- где? (пристально вглядываясь ввысь)
отец-да вот же! (тыча в воду)
сын - ну где же!?
отец не выдержав хватает сына за голову и несколько раз окунает его в море и отпускает
сын- что это было!? (пыхтя)
отец-МОРЕ! (довольно)
сын -ГДЕ? ( с еще большим рвением вглядываясь в небосвод)
думаю что бы не привели вам в доказательство, вы поверите только в то что найдете сами, или я ошибаюсь?
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
vovodabravis, спасибо, канешна за анекдот, но... Всё-таки, простой вопрос:
Сколько раз Вы оплатили криптой свои покупки в 2017 году?
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:08
Vitaka если честно только ангар в WOT
и по моему это было не в 17, не помню
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:17
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:24
Я боюсь, что при этом, vovodabravis - это самый активный пользователь крипты в качестве платежного средства на этой ветке.
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