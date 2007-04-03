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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1180118111821183

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 125
1) $6250 і вище
22%
27
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
37%
46
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:44

  airmax78 написав:
  Vitaka написав:
  vovodabravis написав:Vitaka если честно только ангар в WOT
и по моему это было не в 17, не помню

Воот! :D Таки да, существует "темная сила", которая мешает успешному использованию крипты в "магазинах и рынках" :mrgreen:
В тоже время выражаю благодарность за честный ответ.

Я боюсь, что при этом, vovodabravis - это самый активный пользователь крипты в качестве платежного средства на этой ветке.

А может это я основал тенденцию покупать недвижимость за биток)))
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

но в тоже время , если бы не эта бешеная волатильность и довольно таки (даже сейчас) серьезная комса за перевод, я только за ,покупать в USA курточку за биток ,минуя весь этот стыд который мне прошлось пройти с укрсиб
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:54

  airmax78 написав:
  Vitaka написав:
  vovodabravis написав:Vitaka если честно только ангар в WOT
и по моему это было не в 17, не помню

Воот! :D Таки да, существует "темная сила", которая мешает успешному использованию крипты в "магазинах и рынках" :mrgreen:
В тоже время выражаю благодарность за честный ответ.

Я боюсь, что при этом, vovodabravis - это самый активный пользователь крипты в качестве платежного средства на этой ветке.

То, что в некоторых отсталых краях не слыхали о bitcoin debit cards типа Coinbase Shift, не мешает прогрессивному человечеству ими пользоваться :)

https://support.coinbase.com/customer/e ... shift-card
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:04

phantom_systems что-то владельцы моего кошелька , не спешат подружится с моей родиной, зато писали о налоге, который возможно будет распространятся не только на граждан USA
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

phantom_systems, а ниче, шо там в связке старая, добрая ВИЗА? Не смущает, не?
Только в итоге расчет идёт долларами. Для пользователя просто сделан более удобный процесс вывода крипты.
Даже приписочка такая есть:
There are no fees associated with the exchange of bitcoin to USD
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:48

  Vitaka написав:phantom_systems, а ниче, шо там в связке старая, добрая ВИЗА? Не смущает, не?
Только в итоге расчет идёт долларами. Для пользователя просто сделан более удобный процесс вывода крипты.
Даже приписочка такая есть:
There are no fees associated with the exchange of bitcoin to USD

И чо? Виза, Мастер, ватевер просто платёжные процессоры. Мне по фигу, в каких тугриках они платежи по своей бухгалтерии проводят, хоть в СДР. С моего счёта при платеже списываются битки, остальное меня не касается.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:53

  phantom_systems написав:
  Vitaka написав:phantom_systems, а ниче, шо там в связке старая, добрая ВИЗА? Не смущает, не?
Только в итоге расчет идёт долларами. Для пользователя просто сделан более удобный процесс вывода крипты.
Даже приписочка такая есть:
There are no fees associated with the exchange of bitcoin to USD

И чо? Виза, Мастер, ватевер просто платёжные процессоры. Мне по фигу, в каких тугриках они платежи по своей бухгалтерии проводят, хоть в СДР. С моего счёта при платеже списываются битки, остальное меня не касается.

Тогда вопрос к вам: сколько раз и за что вы заплатили криптой в 2017м-3.5месяца 2018го года?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:00

  phantom_systems написав:
  Vitaka написав:phantom_systems, а ниче, шо там в связке старая, добрая ВИЗА? Не смущает, не?
Только в итоге расчет идёт долларами. Для пользователя просто сделан более удобный процесс вывода крипты.
Даже приписочка такая есть:
There are no fees associated with the exchange of bitcoin to USD

И чо? Виза, Мастер, ватевер просто платёжные процессоры. Мне по фигу, в каких тугриках они платежи по своей бухгалтерии проводят, хоть в СДР. С моего счёта при платеже списываются битки, остальное меня не касается.


Правильно, с кошелька/биржи списываются биткоины, меняются по курсу в фиат, который зачисляется НА банковскую карту. Где Вы там увидели расчеты в крипте?
Ваш баланс на карте фиксируется в $$ на момент обмена... Фсьо... Вечером сдали битки павосемь, утром пошли в магазин с долларовой ВИЗОЙ, а битка падесять.
Понятно, что Вам пофигу, платите ж в итоге "плахими" деньгами. :mrgreen:
Это называется красивая и удобная обменка биток > фиат. Рекомендую :)
Vitaka
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