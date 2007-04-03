но в тоже время , если бы не эта бешеная волатильность и довольно таки (даже сейчас) серьезная комса за перевод, я только за ,покупать в USA курточку за биток ,минуя весь этот стыд который мне прошлось пройти с укрсиб
phantom_systems, а ниче, шо там в связке старая, добрая ВИЗА? Не смущает, не? Только в итоге расчет идёт долларами. Для пользователя просто сделан более удобный процесс вывода крипты. Даже приписочка такая есть: There are no fees associated with the exchange of bitcoin to USD
Vitaka написав:phantom_systems, а ниче, шо там в связке старая, добрая ВИЗА? Не смущает, не? Только в итоге расчет идёт долларами. Для пользователя просто сделан более удобный процесс вывода крипты. Даже приписочка такая есть: There are no fees associated with the exchange of bitcoin to USD
И чо? Виза, Мастер, ватевер просто платёжные процессоры. Мне по фигу, в каких тугриках они платежи по своей бухгалтерии проводят, хоть в СДР. С моего счёта при платеже списываются битки, остальное меня не касается.
Vitaka написав:phantom_systems, а ниче, шо там в связке старая, добрая ВИЗА? Не смущает, не? Только в итоге расчет идёт долларами. Для пользователя просто сделан более удобный процесс вывода крипты. Даже приписочка такая есть: There are no fees associated with the exchange of bitcoin to USD
И чо? Виза, Мастер, ватевер просто платёжные процессоры. Мне по фигу, в каких тугриках они платежи по своей бухгалтерии проводят, хоть в СДР. С моего счёта при платеже списываются битки, остальное меня не касается.
Тогда вопрос к вам: сколько раз и за что вы заплатили криптой в 2017м-3.5месяца 2018го года?