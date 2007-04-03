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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 125
1) $6250 і вище
22%
27
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
37%
46
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

phantom_systems, Вы прикидываетесь или действительно не видите разницу?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:45

  Vitaka написав:phantom_systems, Вы прикидываетесь или действительно не видите разницу?

Это вы, похоже, не видите. Есть карты в фиате, пополняемые в крипте. А есть карты в крипте, пополняемые в фиате или крипте.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:57

  phantom_systems написав:
  Vitaka написав:phantom_systems, Вы прикидываетесь или действительно не видите разницу?

Это вы, похоже, не видите. Есть карты в фиате, пополняемые в крипте. А есть карты в крипте, пополняемые в фиате или крипте.


Назовите карты, баланс которых в крипте :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

факт остается фактом, он отдал биток с счета коинбейс и получил за это "стул", а все что делали посредники совсем не его забота, а вы хотите доказать , что оплачивая с привата любую покупку в интернет магазине, у вас нет посредников (коим в первую очередь является сам приват) ?
обьясню новую схему некоторых он-лайн магазинов, вы оплачиваете покупку ,вроде бы владельца товара что вас интересует, магазин (коим является менеджер-секретарь-бухгалтер-директор один человек) который оплачивает этот товар В ВАЛЮТЕ той страны где он берет сей товар, где сразу, место назначения указан ваш адрес, по факту ,грубо говоря, вы купили сей товар в другой стране, а какой-то малец(либо не малец) взял комсу, что он перевел вашу гривну в валюту той страны и в реальном складе,магазине,заводе указал место доставки ваш адрес ... ( цепочка может быть сокращенна если магазин принимает доллары либо евро , и они есть у мальца
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

vovodabravis, вот именно! Факт есть упрямая весчь. Чел совершил сделку купли-продажи:
бульбашкы продал за деньги. Деньги получил на банковский счет, к которому имеется ключик - карта. Фсьо. :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

у меня нет слов,я с вами сума сойду)))
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:18

  Vitaka написав:
  phantom_systems написав:
  Vitaka написав:phantom_systems, Вы прикидываетесь или действительно не видите разницу?

Это вы, похоже, не видите. Есть карты в фиате, пополняемые в крипте. А есть карты в крипте, пополняемые в фиате или крипте.


Назовите карты, баланс которых в крипте :mrgreen:

У собственно карт баланса нет вообще. Карта привязывается к счёту. Он может быть в произвольной валюте. Поскольку крипта не является деньгами согласно законодательству США, формально валютой счёта является бакс. При платеже крипта конвертируется в бакс и зачисляется на этот счёт, где сразу же блокируется в ходе оплаты через карту. Де юре карта в баксах, де факто она в битках.
Востаннє редагувалось phantom_systems в Чет 19 кві, 2018 14:19, всього редагувалось 1 раз.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:18

  vovodabravis написав:у меня нет слов,я с вами сума сойду)))


Бред :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:20

Vitaka абсолютно согласен)))
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Короче, пришли опять к тому, что крипта, как средство платежа, не работает от слова совсем. Чтобы что-то оплатить - надо сначала продать крипту за фиат и дальше по стандартной схеме. Т.е. функцию "средства платежа" крипта не выполняет. Таки законодательство США абсолютно право: крипта - не деньги.
airmax78
 
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