Додано: Чет 19 кві, 2018 14:09

факт остается фактом, он отдал биток с счета коинбейс и получил за это "стул", а все что делали посредники совсем не его забота, а вы хотите доказать , что оплачивая с привата любую покупку в интернет магазине, у вас нет посредников (коим в первую очередь является сам приват) ?

обьясню новую схему некоторых он-лайн магазинов, вы оплачиваете покупку ,вроде бы владельца товара что вас интересует, магазин (коим является менеджер-секретарь-бухгалтер-директор один человек) который оплачивает этот товар В ВАЛЮТЕ той страны где он берет сей товар, где сразу, место назначения указан ваш адрес, по факту ,грубо говоря, вы купили сей товар в другой стране, а какой-то малец(либо не малец) взял комсу, что он перевел вашу гривну в валюту той страны и в реальном складе,магазине,заводе указал место доставки ваш адрес ... ( цепочка может быть сокращенна если магазин принимает доллары либо евро , и они есть у мальца