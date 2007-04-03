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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 кві, 2018 13:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
phantom_systems, Вы прикидываетесь или действительно не видите разницу?
Додано: Чет 19 кві, 2018 13:45
Додано: Чет 19 кві, 2018 13:57
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
факт остается фактом, он отдал биток с счета коинбейс и получил за это "стул", а все что делали посредники совсем не его забота, а вы хотите доказать , что оплачивая с привата любую покупку в интернет магазине, у вас нет посредников (коим в первую очередь является сам приват) ?
обьясню новую схему некоторых он-лайн магазинов, вы оплачиваете покупку ,вроде бы владельца товара что вас интересует, магазин (коим является менеджер-секретарь-бухгалтер-директор один человек) который оплачивает этот товар В ВАЛЮТЕ той страны где он берет сей товар, где сразу, место назначения указан ваш адрес, по факту ,грубо говоря, вы купили сей товар в другой стране, а какой-то малец(либо не малец) взял комсу, что он перевел вашу гривну в валюту той страны и в реальном складе,магазине,заводе указал место доставки ваш адрес ... ( цепочка может быть сокращенна если магазин принимает доллары либо евро , и они есть у мальца
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:13
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
vovodabravis, вот именно! Факт есть упрямая весчь. Чел совершил сделку купли-продажи:
бульбашкы продал за деньги. Деньги получил на банковский счет, к которому имеется ключик - карта. Фсьо.
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:16
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
у меня нет слов,я с вами сума сойду)))
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:18
У собственно карт баланса нет вообще. Карта привязывается к счёту. Он может быть в произвольной валюте. Поскольку крипта не является деньгами согласно законодательству США, формально валютой счёта является бакс. При платеже крипта конвертируется в бакс и зачисляется на этот счёт, где сразу же блокируется в ходе оплаты через карту. Де юре карта в баксах, де факто она в битках.
Востаннє редагувалось phantom_systems в Чет 19 кві, 2018 14:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:25
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Короче, пришли опять к тому, что крипта, как средство платежа, не работает от слова совсем. Чтобы что-то оплатить - надо сначала продать крипту за фиат и дальше по стандартной схеме. Т.е. функцию "средства платежа" крипта не выполняет. Таки законодательство США абсолютно право: крипта - не деньги.
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