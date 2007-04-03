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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 125
1) $6250 і вище
22%
27
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
37%
46
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

phantom_systems, Ну наконец-то! Вы сами написали два ключевых момента:

1. При платеже крипта конвертируется в бакс и зачисляется на этот счёт;
2. Де юре карта в баксах.

За сим позвольте откланяться :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:30

phantom_systems кстати, вы не знаете как они умудрились требовать с нее налоги не признавая ее валютой?
Либо я что-то не так понял, мне приходило сообщение с коинбейса, о том что теперь по факту все кто с USA должны пройти верификацию,и теперь не анонимны, и абсолютно всю информацию по счетам имеет право требовать федеральные органы(и что, если я не согласен, у меня неделя чтобы свалить с коинбейса), потом пришло второе, о тех же налогах ,я тогда еще подумал что я как-то не так перевожу, но потом в интернете я опять же натолкнулся об этом налоге в коинбейс, так понимаю что вы более осведомлены в этих вопросах и буду вам благодарен в помощи разобраться что они этим хотели сказать
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:31

  Vitaka написав:phantom_systems, Ну наконец-то! Вы сами написали два ключевых момента:

1. При платеже крипта конвертируется в бакс и зачисляется на этот счёт;
2. Де юре карта в баксах.

За сим позвольте откланяться :)

А вы ожидали что-то другое? Закон в нормальных странах принято соблюдать. Но сути дела это не меняет: покупатель отдал битки, а получил товар или услугу.
phantom_systems
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