phantom_systems, Ну наконец-то! Вы сами написали два ключевых момента:
1. При платеже крипта конвертируется в бакс и зачисляется на этот счёт;
2. Де юре карта в баксах.
За сим позвольте откланяться
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:26
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
phantom_systems, Ну наконец-то! Вы сами написали два ключевых момента:
1. При платеже крипта конвертируется в бакс и зачисляется на этот счёт;
2. Де юре карта в баксах.
За сим позвольте откланяться
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:30
phantom_systems кстати, вы не знаете как они умудрились требовать с нее налоги не признавая ее валютой?
Либо я что-то не так понял, мне приходило сообщение с коинбейса, о том что теперь по факту все кто с USA должны пройти верификацию,и теперь не анонимны, и абсолютно всю информацию по счетам имеет право требовать федеральные органы(и что, если я не согласен, у меня неделя чтобы свалить с коинбейса), потом пришло второе, о тех же налогах ,я тогда еще подумал что я как-то не так перевожу, но потом в интернете я опять же натолкнулся об этом налоге в коинбейс, так понимаю что вы более осведомлены в этих вопросах и буду вам благодарен в помощи разобраться что они этим хотели сказать
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:31
А вы ожидали что-то другое? Закон в нормальных странах принято соблюдать. Но сути дела это не меняет: покупатель отдал битки, а получил товар или услугу.
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