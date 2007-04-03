phantom_systems, Ну наконец-то! Вы сами написали два ключевых момента:
1. При платеже крипта конвертируется в бакс и зачисляется на этот счёт;
2. Де юре карта в баксах.
За сим позвольте откланяться
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:26
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
phantom_systems, Ну наконец-то! Вы сами написали два ключевых момента:
1. При платеже крипта конвертируется в бакс и зачисляется на этот счёт;
2. Де юре карта в баксах.
За сим позвольте откланяться
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:30
phantom_systems кстати, вы не знаете как они умудрились требовать с нее налоги не признавая ее валютой?
Либо я что-то не так понял, мне приходило сообщение с коинбейса, о том что теперь по факту все кто с USA должны пройти верификацию,и теперь не анонимны, и абсолютно всю информацию по счетам имеет право требовать федеральные органы(и что, если я не согласен, у меня неделя чтобы свалить с коинбейса), потом пришло второе, о тех же налогах ,я тогда еще подумал что я как-то не так перевожу, но потом в интернете я опять же натолкнулся об этом налоге в коинбейс, так понимаю что вы более осведомлены в этих вопросах и буду вам благодарен в помощи разобраться что они этим хотели сказать
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:31
А вы ожидали что-то другое? Закон в нормальных странах принято соблюдать. Но сути дела это не меняет: покупатель отдал битки, а получил товар или услугу.
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:37
vovodabravis Налог платится не с крипты, а с полученной прибыли на разнице курсовой стоимости между моментами её покупки и продажи. С ценными бумагами ведь то же самое. Но если завести туда сразу крипту, тогда проблемы быть не должно. Впрочем, если вы нерезидент и не ведёте предпринимательскую деятельность на территории США, у их налоговой к вам претензий не будет.
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:41
phantom_systems а если я совершу покупку в каком-то из их магазинов за биток, налог будет проблема магазина,либо моя?
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:44
Нет, это в корне меняет суть дела. Убери из схемы фиат, и все, приехали. Ваши битки уже никому не нужны и товар или услугу вы не получаете.
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:58
Во-первых, битки всё равно нужны, но напрямую договариваться сложнее и маржа выше.
Во-вторых, фиат фиату рознь. Уберите конвертацию в бакс или евро и кому нужны за бугром ваши гривны с карты?
Кстати, шансы договориться, например, с китайцами об оплате в битках намного выше, чем об оплате в гривнах
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:59
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
airmax78, это бесполезно
Додано: Чет 19 кві, 2018 15:08
Додано: Чет 19 кві, 2018 16:02
ЄС посилив контроль за криптовалютами для боротьби із відмиванням коштів
Європейський парламент затвердив пакет нових заходів для боротьби з відмиванням коштів в країнах Євросоюзу, серед яких і посилення контролю за криптовалютами.
Документ є п'ятим та останнім оновленням Директиви Європейського Союзу щодо боротьби з відмиванням грошей і частково є відповіддю на терористичні напади 2015 та 2016 років у Парижі та Брюсселі, а також на офшорний скандал Panama Papers.
Нові правила надають громадянам право доступу до інформації про бенефіціарних власників фірм, які працюють в ЄС, і допоможуть уникнути корупційного використання компаній, створених для відмивання грошей, приховування багатства та уникнення сплати податків.
Додаткові заходи також дозволять відкрити дані про бенефіціарних власників довірчих фондів і подібних організацій для тих, хто демонструє "законний інтерес". Це дозволить надавати інформацію журналістам-розслідувачам та неурядовим організаціям). Держави-члени також зберігатимуть право надавати ширший доступ до інформації відповідно до їх національного законодавства.
Нові заходи також стосуються ризиків, пов'язаних із передплатними картками та віртуальними валютами. Для того щоб припинити анонімність, пов'язану з криптовалютами, платформи обміну ними та віртуальні гаманці, як і банки, повинні застосовувати контроль клієнта з належною обачливістю, включаючи вимоги до перевірки клієнтів.
Такі платформи та постачальники послуг зберігання криптовалют також повинні бути зареєстровані, так само як компанії, що надають послуги з обміну валют.
Оновлена директива набере чинності через три дні після її публікації в Офіційному журналі ЄС. Державам-членам буде надано 18 місяців, щоб імплементувати нові норми в національне законодавство.
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