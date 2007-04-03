Додано: Чет 19 кві, 2018 14:30

phantom_systems кстати, вы не знаете как они умудрились требовать с нее налоги не признавая ее валютой?

Либо я что-то не так понял, мне приходило сообщение с коинбейса, о том что теперь по факту все кто с USA должны пройти верификацию,и теперь не анонимны, и абсолютно всю информацию по счетам имеет право требовать федеральные органы(и что, если я не согласен, у меня неделя чтобы свалить с коинбейса), потом пришло второе, о тех же налогах ,я тогда еще подумал что я как-то не так перевожу, но потом в интернете я опять же натолкнулся об этом налоге в коинбейс, так понимаю что вы более осведомлены в этих вопросах и буду вам благодарен в помощи разобраться что они этим хотели сказать