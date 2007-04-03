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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1183118411851186

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 125
1) $6250 і вище
22%
27
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
37%
46
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:49

jump дай бог нашему телятку та вовка зїсти
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:01

jump
Это МЕГАважная и АРХИПОЗИТИВНАЯ новость.
Рынок НЕ ЗАПРЕЩАЮТ, а ПЫТАЮТСЯ ЗАРЕГУЛИРОВАТЬ.
Это значит, что, с одной стороны - криптовалютный рынок движется в сторону уменьшения анонимности, с другой стороны - прозрачных правил игры, которые будут одинаковы для всех.Кстати, ботов использовать в таком случае будет все сложнее, а вскоре и вообще сойдет на нет.
Так что я записываю эту новость в разряд мегапозитивных.
Скажу больше - как только на рынке появятся вменяемые правила-директивы для крипторынка, независимо, где они будут разработаны - они тут же будут скопированы другими государствами - участниками, включая Китай, Корею и др.
И такие манипуляции, как сейчас, с горизонтальными линиями, технически будет сделать все труднее.
Так что плюс, однозначно в плюс.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  artist_007 написав:криптовалютный рынок движется в сторону уменьшения анонимности

это был его единственный плюс и цель и все что с ним связано, это тот базис, это те три кита, то на для чего и почему, убери это и что остается? "бумаги ммм"?!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:19

  Kripo написав:
  artist_007 написав:криптовалютный рынок движется в сторону уменьшения анонимности

это был его единственный плюс и цель и все что с ним связано, это тот базис, это те три кита, то на для чего и почему, убери это и что остается? "бумаги ммм"?!

Теперь остается только неистово топить за цифровое золото. Других вариантов разогнать ценник - нет.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:22

  airmax78 написав:
  Kripo написав:
  artist_007 написав:криптовалютный рынок движется в сторону уменьшения анонимности

это был его единственный плюс и цель и все что с ним связано, это тот базис, это те три кита, то на для чего и почему, убери это и что остается? "бумаги ммм"?!

Теперь остается только неистово топить за цифровое золото. Других вариантов разогнать ценник - нет.


Топить языком каждый может :) Нужно делом доказать, т.е. покупать и побольше! Цена же харошая! И скоро перестанут делать! Правда-правда :D
Vitaka
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