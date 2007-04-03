Додано: Чет 19 кві, 2018 17:01

jump

Это МЕГАважная и АРХИПОЗИТИВНАЯ новость.

Рынок НЕ ЗАПРЕЩАЮТ, а ПЫТАЮТСЯ ЗАРЕГУЛИРОВАТЬ.

Это значит, что, с одной стороны - криптовалютный рынок движется в сторону уменьшения анонимности, с другой стороны - прозрачных правил игры, которые будут одинаковы для всех.Кстати, ботов использовать в таком случае будет все сложнее, а вскоре и вообще сойдет на нет.

Так что я записываю эту новость в разряд мегапозитивных.

Скажу больше - как только на рынке появятся вменяемые правила-директивы для крипторынка, независимо, где они будут разработаны - они тут же будут скопированы другими государствами - участниками, включая Китай, Корею и др.

И такие манипуляции, как сейчас, с горизонтальными линиями, технически будет сделать все труднее.

Так что плюс, однозначно в плюс.