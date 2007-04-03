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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 кві, 2018 17:01
jump
Это МЕГАважная и АРХИПОЗИТИВНАЯ новость.
Рынок НЕ ЗАПРЕЩАЮТ, а ПЫТАЮТСЯ ЗАРЕГУЛИРОВАТЬ.
Это значит, что, с одной стороны - криптовалютный рынок движется в сторону уменьшения анонимности, с другой стороны - прозрачных правил игры, которые будут одинаковы для всех.Кстати, ботов использовать в таком случае будет все сложнее, а вскоре и вообще сойдет на нет.
Так что я записываю эту новость в разряд мегапозитивных.
Скажу больше - как только на рынке появятся вменяемые правила-директивы для крипторынка, независимо, где они будут разработаны - они тут же будут скопированы другими государствами - участниками, включая Китай, Корею и др.
И такие манипуляции, как сейчас, с горизонтальными линиями, технически будет сделать все труднее.
Так что плюс, однозначно в плюс.
Додано: Чет 19 кві, 2018 17:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
это был его единственный плюс и цель и все что с ним связано, это тот базис, это те три кита, то на для чего и почему, убери это и что остается? "бумаги ммм"?!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Чет 19 кві, 2018 17:19
Теперь остается только неистово топить за цифровое золото. Других вариантов разогнать ценник - нет.
Додано: Чет 19 кві, 2018 17:22
Топить языком каждый может Нужно делом доказать, т.е. покупать и побольше! Цена же харошая! И скоро перестанут делать! Правда-правда
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