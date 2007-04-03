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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1183118411851186

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 125
1) $6250 і вище
22%
27
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
37%
46
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:49

jump дай бог нашему телятку та вовка зїсти
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:01

jump
Это МЕГАважная и АРХИПОЗИТИВНАЯ новость.
Рынок НЕ ЗАПРЕЩАЮТ, а ПЫТАЮТСЯ ЗАРЕГУЛИРОВАТЬ.
Это значит, что, с одной стороны - криптовалютный рынок движется в сторону уменьшения анонимности, с другой стороны - прозрачных правил игры, которые будут одинаковы для всех.Кстати, ботов использовать в таком случае будет все сложнее, а вскоре и вообще сойдет на нет.
Так что я записываю эту новость в разряд мегапозитивных.
Скажу больше - как только на рынке появятся вменяемые правила-директивы для крипторынка, независимо, где они будут разработаны - они тут же будут скопированы другими государствами - участниками, включая Китай, Корею и др.
И такие манипуляции, как сейчас, с горизонтальными линиями, технически будет сделать все труднее.
Так что плюс, однозначно в плюс.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  artist_007 написав:криптовалютный рынок движется в сторону уменьшения анонимности

это был его единственный плюс и цель и все что с ним связано, это тот базис, это те три кита, то на для чего и почему, убери это и что остается? "бумаги ммм"?!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:19

  Kripo написав:
  artist_007 написав:криптовалютный рынок движется в сторону уменьшения анонимности

это был его единственный плюс и цель и все что с ним связано, это тот базис, это те три кита, то на для чего и почему, убери это и что остается? "бумаги ммм"?!

Теперь остается только неистово топить за цифровое золото. Других вариантов разогнать ценник - нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:22

  airmax78 написав:
  Kripo написав:
  artist_007 написав:криптовалютный рынок движется в сторону уменьшения анонимности

это был его единственный плюс и цель и все что с ним связано, это тот базис, это те три кита, то на для чего и почему, убери это и что остается? "бумаги ммм"?!

Теперь остается только неистово топить за цифровое золото. Других вариантов разогнать ценник - нет.


Топить языком каждый может :) Нужно делом доказать, т.е. покупать и побольше! Цена же харошая! И скоро перестанут делать! Правда-правда :D
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:30

що цэ койицця???

XRP #туземун
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:05

  flyman написав:XRP #туземун

Охренеть. Еще чуть-чуть и мой "парфель" криптоговна выйдет в +.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:47

ФСБ вирішила блокувати Telegram через плани Дурова створити криптовалюту
Справжньою причиною для блокування месенджера Telegram в Росії можуть бути плани його власника Павла Дурова запустити свою криптовалюту.

Про це повідомляє РБК.

Безуспішне блокування месенджера Telegram в Росії, яка вже кілька днів супроводжується попутним блокуванням IP-адрес хмарних сервісів Amazon, Google та інших провайдерів, в останні дні активно обговорювалася між співробітниками 12-го центру ФСБ і представниками інших профільних відомств.

Зокрема, 18 квітня співробітник 12-го центру ФСБ Роман Антипкін відправив колегам лист, в якому роз'яснив, що справжня причина блокування Telegram в Росії полягає в бажанні Павла Дурова запустити на основі месенджера "повністю неконтрольовану фінансову систему".

"Колеги, та історія взагалі не про це, як ви не розумієте! Історія не про ключі і тероризм <...>. Паша Дуров вирішив стати новим Мавроді. Запустивши свою крипту, ми в Росії отримаємо повністю неконтрольовану фінансову систему. І це не біткоїни для маргіналів, це буде просто, надійно і безконтрольно. Це загроза безпеці країни <...>. Вся наркота, обнал, торгівля органами піде через Пашин крипту, а він буде говорити: "Я тут ні до чого, забороніть слова, їх використовують терористи", - йдеться в листі, текст якого має в своєму розпорядженні видання.

Справжність листа підтвердили федеральний чиновник і топ-менеджер одного з операторів зв'язку. Зі змістом цього листа також ознайомлений співрозмовник видання в одній з навколоурядових організацій.

Сам лист відправлено з пошти в домені 12center.ru. Про Романа Антипкіна учасники ринку і чиновники розказують, що він неодноразово представляв 12-й центр ФСБ на різних нарадах.

Нагадаємо, 13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

16 квітня 2018 року Російські провайдери в понеділок, 16 квітня, почали блокувати месенджер Telegram на території Росії.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:48

У Криму хочуть створити криптовалютний фонд для обходу санкцій
"Ми ці схеми обходу санкцій обговорюємо. Один із способів, до речі, - створення криптовалютного інвестиційного фонду в Криму, де ми зможемо акумулювати криптовалютні ресурси, переводити в звичайні гроші і потім використовувати їх для реалізації тих чи інших інвестиційних проектів на кримській землі", - зазначив він.

За словами Мурадова, інвестиції зарубіжних приватних компаній в кримську економіку - одна з ключових точок дискусій, які будуть проходити на Ялтинському міжнародному економічному форумі.

Раніше повідомлялося, що російські чиновники також розробляють криптовалюту, щоб уникнути міжнародних фінансових санкцій.
jump
 
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