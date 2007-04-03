Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:47

ФСБ вирішила блокувати Telegram через плани Дурова створити криптовалюту

Справжньою причиною для блокування месенджера Telegram в Росії можуть бути плани його власника Павла Дурова запустити свою криптовалюту.



Про це повідомляє РБК.



Безуспішне блокування месенджера Telegram в Росії, яка вже кілька днів супроводжується попутним блокуванням IP-адрес хмарних сервісів Amazon, Google та інших провайдерів, в останні дні активно обговорювалася між співробітниками 12-го центру ФСБ і представниками інших профільних відомств.



Зокрема, 18 квітня співробітник 12-го центру ФСБ Роман Антипкін відправив колегам лист, в якому роз'яснив, що справжня причина блокування Telegram в Росії полягає в бажанні Павла Дурова запустити на основі месенджера "повністю неконтрольовану фінансову систему".



"Колеги, та історія взагалі не про це, як ви не розумієте! Історія не про ключі і тероризм <...>. Паша Дуров вирішив стати новим Мавроді. Запустивши свою крипту, ми в Росії отримаємо повністю неконтрольовану фінансову систему. І це не біткоїни для маргіналів, це буде просто, надійно і безконтрольно. Це загроза безпеці країни <...>. Вся наркота, обнал, торгівля органами піде через Пашин крипту, а він буде говорити: "Я тут ні до чого, забороніть слова, їх використовують терористи", - йдеться в листі, текст якого має в своєму розпорядженні видання.



Справжність листа підтвердили федеральний чиновник і топ-менеджер одного з операторів зв'язку. Зі змістом цього листа також ознайомлений співрозмовник видання в одній з навколоурядових організацій.



Сам лист відправлено з пошти в домені 12center.ru. Про Романа Антипкіна учасники ринку і чиновники розказують, що він неодноразово представляв 12-й центр ФСБ на різних нарадах.



Нагадаємо, 13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.



16 квітня 2018 року Російські провайдери в понеділок, 16 квітня, почали блокувати месенджер Telegram на території Росії.