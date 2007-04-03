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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:24
Кто там топил за биток по 1000?
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
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spitfirekdv
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:29
spitfirekdv написав:
Кто там топил за биток по 1000?
Я
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:42
airmax78 написав: flyman написав:
XRP #туземун
Охренеть. Еще чуть-чуть и мой "парфель" криптоговна выйдет в +.
і овно стане няшкой?
а аірмакс переобується в прижкє в воздусі?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:50
artist_007 написав:
Ааахххахаххх))))
Туземун начался раньше срока)))?
Памп битка
?
Всёпропало!
(на ветке ни одного битконенавистника - все побежали покупать биток, пока не поздно
)
Зебра, похихикивая и шелестя новыми фиатными бумажками в кармане, радуется неожиданно свалившейся прибыли после закупки "па 7" и продолжает клянуть биток
А хомяки пьют валерианку...
Какой памп битка, если быстрее всех растет Риппл?
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:52
flyman написав: airmax78 написав: flyman написав:
XRP #туземун
Охренеть. Еще чуть-чуть и мой "парфель" криптоговна выйдет в +.
і овно стане няшкой?
а аірмакс переобується в прижкє в воздусі?
Как было криптоговном так и осталось. Просто так интереснее за этим дурдомом наблюдать.
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