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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1184118511861187

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 126
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
37%
46
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кто там топил за биток по 1000? ;)
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
spitfirekdv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:29

  spitfirekdv написав:Кто там топил за биток по 1000? ;)

Я
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:42

  airmax78 написав:
  flyman написав:XRP #туземун

Охренеть. Еще чуть-чуть и мой "парфель" криптоговна выйдет в +.

і овно стане няшкой?
а аірмакс переобується в прижкє в воздусі?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:50

  artist_007 написав:Ааахххахаххх))))
Туземун начался раньше срока)))?
Памп битка :mrgreen: ?
Всёпропало!
(на ветке ни одного битконенавистника - все побежали покупать биток, пока не поздно :mrgreen: )
Зебра, похихикивая и шелестя новыми фиатными бумажками в кармане, радуется неожиданно свалившейся прибыли после закупки "па 7" и продолжает клянуть биток :mrgreen:
А хомяки пьют валерианку...

Какой памп битка, если быстрее всех растет Риппл?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:52

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:XRP #туземун

Охренеть. Еще чуть-чуть и мой "парфель" криптоговна выйдет в +.

і овно стане няшкой?
а аірмакс переобується в прижкє в воздусі?

Как было криптоговном так и осталось. Просто так интереснее за этим дурдомом наблюдать.
airmax78
 
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  #<1 ... 1184118511861187
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